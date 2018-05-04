به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید و رگباری باران که بعد از ظهر جمعه اردبیل را فرا گرفت، ضمن طراوت بخشیدن به چهره شهری و خوشحالی مردم و بویژه کشاورزان موجب آبگرفتگی در بخش های گسترده ای از شهر اردبیل شده و تردد شهروندان را مختل کرد.

بارش ها که از زمان اندک اما از شدت بسیار زیادی برخوردار بود، در مناطق مرکزی و حاشیه ای شهر اردبیل به سیلاب تبدیل شده و ضمن نفوذ به داخل منازل و مغازه ها و ایجاد خسارت برای شهروندان، تردد افراد پیاده و حتی خودروها را با مشکل مواجه کرد.

بیشترین میزان آبگرفتگی در مناطق و محلاتی حاشیه ای شهر اردبیل شکل گرفته و در این مناطق نفوذ آب به مغازه ها و منازل خساراتی را به بار آورد. البته این شرایط در مرکز شهر از جمله در چهارراه حافظ، زیر پل سعدی و... نیز با شدت غیرقابل تصوری به چشم می خورد.

در این مناطق آب تا زیرکاپوت خودروهای سواری بالا آمده و موجب بروز ایراد فنی و از کار افتادن موتور برخی از خودروها شد و همین امر باعث شد رانندگان در وسط آبگرفتگی گیر بیافتند.

برخی از شهروندان بروز آبگرفتگی با بارش های کوتاه مدت را از جمله ضعف های شهری مرکز استان عنوان می کنند و تاکید دارند که شبکه جمع آوری آب های سطحی در اردبیل کارشناسی شده نیست.

این انتقادات طی سال های اخیر شدت گرفته چراکه که تا چند سال پیش مدیران شهری عدم وجود سیستم فاضلاب را دلیل این مشکلات توصیف می کردند اما ایجاد این سیستم نیز مانع از تکرار آبگرفتگی نشده و نشان داده که مشکلات را باید در موضوعات دیگری جستجو کرد.

بارش باران و آبگرفتگی علاوه بر ایجاد اختلال در تردد و خسارت به تاسیسات عمومی و اموال شهروندان، موجب پخش زباله های داخل جوب در سطح معابر و خیابان های اردبیل شد که البته این معضل طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. در عین حال بروز این معضل یکی از نشانه های ضعف فرهنگی در جامعه نیز به شمار می شود.

علاوه بر این بارش باران در کمربندی و بزرگراه ها و جاده های منتهی به اردبیل موجب لغزندگی و بروز چندین فقره تصادف شد که خوشبختانه تاکنون گزارشی از تلفات جانی ارائه نشده است.

پیش از این مدیریت بحران استان اردبیل نسبت به بارش های شدید و آبگرفتگی هشدار داده بود. بارش باران هم اکنون در اکثر مناطق استان اردبیل بویژه در مناطق مرکزی و کوهستانی گزارش می شود.