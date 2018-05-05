مریم رشتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۱۵ هزار فرهنگی در استان زنجان خبر داد و افزود: این تعداد معلم تربیت ۱۸۰ هزار دانش‌آموز را در دو هزار و ۲۰۰ مدرسه را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه توجه به تقویت و منزلت جایگاه معلم از برنامه‌های مهم آموزش‌وپرورش استان زنجان است، ادامه داد: همچنین ارتقای کیفی، ارتقای اخلاق‌مداری و توسعه توانایی‌های نیروی انسانی از مهم‌ترین اهداف آموزش‌وپرورش است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: استان زنجان در زمینه پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در سطح کشور رتبه اول را دارد.

رشتچی با تاکید بر اینکه نگاه جامعه به آموزش‌وپرورش باید حمایتی باشد و بدون آموزش‌وپرورش جامعه موفق نمی‌شود، گفت: در این میان هم بدون حمایت آموزش‌وپرورش پیشرفت امکان‌پذیر نیست و جامعه روند توسعه ای نخواهد داشت.

وی افزود: باید برای داشتن فردایی بهتر آموزش‌وپرورش موفق داشته باشیم و در این میان باید به دستگاه تعلیم و تربیت بهاء داده شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان ابراز کرد: ۶ هزار دانش‌آموز زنجانی در مدارس فرسوده و تخریبی تحصیل می‌کنند که باید ارگان های ذی ربط نسبت به نوسازی مدارس در استان مدیریت لازم را داشته باشند.