به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاکدل از هنرمندان سینما و تلویزیون و تئاتر عصر روز جمعه و همزمان به سومین روز از نمایشگاه کتاب با حضور در مصلی امام خمینی(ره) در جشن امضای تازه‌ترین کتاب صوتی خود با عنوان «زیر نور شمع» شرکت کرد.

این کتاب صوتی با صدای مهدی پاکدل و بر مبنای منتخبی از داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی از سوی موسسه نوین کتاب گویا تهیه شده است.

پاکدل در این مراسم و در سخنانی کوتاه درباره این تجربه تازه گفت: کتابخوانی به هر شکل از خود نوعی از بروز دادن یک ظفریت فرهنگی است و به نظر من چه آن را به صورت کاغذی بخوانیم و چه در قالب صوتی به آن گوش بدهیم برای ما یک ارمغانی فرهنگی و البته ظرفیت‌هایی متفاوت را بالقوه می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی که در این کتاب گردآوری شده است، عنوان کرد: این گلچین از داستان‌های آقای مرادی کرمانی، آثاری است که کمتر از نویسنده‌ای مانند ایشان انتظار نوشتن می‌رفته است. شاید خیلی از مخاطبان ایشان از وی انتظار فضایی طنازانه دارند و اکثر مردم هم داستان قصه‌های مجید و خرابکاری‌های او را از این نویسنده در حافظه دارند اما در این مجموعه با داستان‌هایی مواجهیم که ایشان خیلی عمیق به احساسات انسان به ویژه مردمان منطقه کویر وارد شده و حتی در بخش‌هایی این داستان‌ها شکلی غمناک نیز پیدا می‌کند و همین حس متفاوتی به مخاطب می‌دهد.

پاکدل گفت: بارها در حین خواندن این داستان‌ها در استودیو گریه‌ام گرفت و مجبور شدم که ضبط را متوقف کنم. این به خاطر تاثیر شدیدی بود که این قصه ها در من داشت. نویسنده هم به من لطف زیادی داشت و از ایشان سپاسگذارم.

این هنرمند در پایان از خوانش مجموعه کامل قصه‌های مجید در قالب کتاب صوتی توسط خود خبر داد که از سوی موسسه نوین کتاب گویا منتشر خواهد شد.

پاکدل تصریح کرد: خوانش این اثر جزو آرزوهای من بوده است

وی همچنین گفت: کار خوانش کتابهای ناتور دشت سلینجر، شلواره‌های وصله‌دار رسول پرویزی و صدسال تنهایی مارکز را نیز به پایان برده‌ام و فکر می‌کنم خوانش هر کدام از اینها ادای دینی بوده است که باید انجام می‌شده است.