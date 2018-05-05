استیکری که پوست انسان را به کنترل لمسی موبایل تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در سال ۲۰۱۵محققان دانشگاه Saarlandآلمان استیکرهای iSkine را ساختند که با قرار گرفتن روی بدن انسان، آن را به یک دستگاه کنترل لمسی موبایل تبدیل می کرد.

اکنون گروهی از محققان به رهبری پروفسور یورگن استمایل با تکیه بر این فناوری، دستگاهی به نام Multi Touch Skin ساخته اند. ساخت این استیکر بسیار ساده است. یک پرینتر جوهرافشان لایه ای نازک از پلاستیک PET(پلی اتیلن تراپتلات) را در کمتر از یک دقیقه ایجاد می کند که به هر نقطه از بدن انسان می چسبد. Multi Touch Skin را می توان در شکل دلخواه پرینت کرد.

این پوست در حقیقت شامل دو لایه از الکترودها است که در ردیف و ستون های متوالی کنار هم قرار گرفته و یک شبکه ایجاد کرده اند.

هر تکه از این نوع پوست دارای مدار های مختلفی است که به یک میکروتراشه کنترل لمسی متصل است. این بخش نیز به نوبه خود به یک میکروکامپیوتر Raspberry Pi Zero متصل می شود که با باتری کار می کند.این میکرو تراشه به طور مداوم ظرفیت الکتریکی هر بخش از شبکه الکترودها را می سنجد.

هنگامیکه کاربر این پوست را در نقطه مورد نظر لمس می کند، انگشتان او رسانای الکتریسیته هستند و سبب می شود شارژ الکتریکی از آن بخش خارج شود. از سوی دیگر تراشه تغییرات در ظرفیت را رصد می کند. این پوست می تواند همین فرایند را به طور همزمان برای چند بار لمس کردن هم انجام دهد.

سیگنال های به وجود آمده به طور بی سیم به دستگاه های الکترونیکی جداگانه منتقل می شوند و این روند سبب می شود با توجه به نوع اشیایی که لمس می شود، فعالیت های مختلفی انجام می دهد.

تاکنون محققان از این فناوری برای خلق چهار نوع کنترل لمسی استفاده کرده اند. این موارد عبارتند از دستبندی که حرکت دورانی دو انگشت روی آن به کاربر اجازه می دهد رنگ نور چراغ ال ای دی را تغییر دهد و با کشیدن دو انگشت میزان درخشندگی نور را نیز می توان تنظیم کرد.

استیکر پوستی که پشت گوش می چسبد و به کاربر اجازه می دهد صدای موسیقی را تنظیم کند، آهنگ های موجود در فهرست موسیقی را تغییر دهد و با فشار دادن پوست، موسیقی را متوقف کند.

استیکری که روی ساعد می چسبد و هنگام فشرده شدن آن موبایل یک پیام متنی می فرستد و در آخر استیکری که کف دست می چسبد و به کاربر اجازه می دهد فقط با یک لمس تماس های صوتی موبایل را رد کند.