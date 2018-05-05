اسکان دانشجویان در خوابگاه های متاهلی دانشگاه آزاد از مهرماه

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی از خوابگاه های دانشگاه آزاد تغییر وضعیت داده شده اند و به عنوان خوابگاه متاهلی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: خوابگاه های متاهلی دانشگاه آزاد در شهرستان های مختلف کشور راه اندازی شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: این دانشگاه در شهر تهران هیچ خوابگاه متاهلی ندارد.

کلانتری اضافه کرد: آیین نامه مربوط به ارائه تسهیلات خوابگاهی برای دانشجویان مجرد و متاهل به تمامی واحدهای این دانشگاه ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: خوابگاه های متاهلی این دانشگاه در برخی از شهرستان های کشور آماده شده و از ابتدای مهرماه دانشجویان متقاضی می توانند در این مراکز مستقر شوند.