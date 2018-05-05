ارائه کارت اعتباری ۵۰ میلیون ریالی به دانشجویان در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، حسین محمدپورزرندی با بیان اینکه «نوآوری در خدمت» به‌عنوان اصلی‌ترین شعار بانک شهر، سرلوحه اقدامات این بانک است، افزود: بانک شهر در ۳ سال گذشته با محوریت مسئولیت اجتماعی، حمایت از ارتقای فرهنگ کشور را با تمام توان و بدون توجه به نگاه اقتصادی دنبال کرده و خواهد کرد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بانک شهر به همت کارکنان متعهد خود و با ارائه خدمات بانکی متفاوت، جذاب و کامل در نمایشگاه کتاب پایتخت؛ توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان جامعه دانشگاهی و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر کشور کسب کند.

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه نوآوری در ارایه خدمات بانکی، خواست اهالی کتاب و کتابخوانی از بانک شهر است، خاطرنشان کرد: بانکداری الکترونیک نیاز امروز نسل جوان است و بانکداری سنتی مانند سابق پاسخگوی نیاز مردم نیست و در این راستا بانک شهر تمامی تلاش خود را برای ارائه مدرن‌ترین خدمات بانکی انجام می دهد.

وی با اشاره به تفاوت ارائه خدمات به مراجعان در نمایشگاه امسال به نسبت سال های گذشته اظهار کرد: امکان خرید با استفاده از بُن کارت مجازی از سوی بانک شهر در دو سال گذشته، شاخصی از شعار نوآوری در خدمت این بانک بود که امسال نیز این اقدام به شکلی دیگر و با ارائه خدمت به مراجعان به شکل کارت ملی هوشمند اجرایی شد.

مدیرعامل بانک شهر در ادامه از اعطای تسهیلات مرابحه در قالب «کارت اعتباری» به دانشجویان در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پایتخت خبر داد و گفت: با افتتاح این حساب و با حداقل موجودی ۵ میلیون ریال که می‌بایست به مدت سه ماه در سپرده قرار گیرد تا سقف ۵۰ میلیون ریال کارت اعتباری به دانشجویان اعطا می‌شود.