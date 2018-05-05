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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۹

به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا؛

ترکیب تیم پاراتکواندو ایران اعلام شد

ترکیب تیم پاراتکواندو ایران اعلام شد

سرمربی تیم ملی پاراتکواندو ایران اسامی ۱۰ تکواندوکار اعزامی به چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات سوم خردادماه به میزبانی ویتنام در «هوشی مینه» برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با ۱۰ تکواندوکار در سه کلاس به مصاف رقبای خود می رود.

بر اساس اعلام پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی کشورمان  مهدی پوررهنما، محمود جعفرزاده، اصغر عزیزی، حامد حق‌شناس، سعید صادقیان‌پور، محمدرضا شعبانی،  احمد نریمانی، مهدی بهرامی آذر، علیرضا بخت و مهدی کردلو تکواندوکار اعزامی کشورمان به این دوره از رقابتها خواهند بود.

بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو تیم‌ملی پاراتکواندو کشورمان که به منظور آمادگی هرچه بیشتر ابتدای فروردین‌ماه در مسابقات قهرمانی آفریقا شرکت و موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود؛ پس از استراحتی کوتاه مدت تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا از روز ۲۱ فروردین‌ماه آغاز کرده است.

کد مطلب 4287685

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