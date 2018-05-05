صیادان سیستان و بلوچستان ۲۳۱ هزارتن ماهی صید کردند

هدایت‌الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل صید و دریا روی از شهریور ماه آغاز می‌شود و تا خرداد ماه سال بعد ادامه می‌یابد؛ در این مدت هر بار مجوزهای یک تا ۲ ماهه به صیادان داده می‌شود و صیادان عمدتاً فراساحل نیز با توجه به‌وفور ماهی پس از ۳۰ تا ۳۵ روز با محموله کامل برمی‌گردند.

وی افزود: باآنکه هنوز دو ماه از فصل صید و دریا روی مانده، صیادان عمدتاً فرا ساحل سیستان و بلوچستان تاکنون بیش از ۲۳۱ هزار تن ماهی از دریاهای آزاد استیصال کردند که تاکنون نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: صیادان فراساحل استان در فصل صید 3 الی ۴ بار به دریا می‌روند و هر بار بین ۵۰ تا ۱۲۰ تن ماهی می‌آورند؛ صیادان سیستان و بلوچستان در آب‌های فراساحل تحت نظارت کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند به صید می‌پردازند و سیستان و بلوچستان در 3 سال گذشته رتبه اول صید ایران را به خود اختصاص داده و بیش از ۵۰ درصد بازار ماهی صنعتی و تجاری ایران از چابهار و کنارک تأمین می‌شود.

میرمرادزهی بابیان اینکه صیادان سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد نیاز کارخانه‌های تن‌ماهی کشور را تأمین می‌کنند، اضافه کرد: هم‌اکنون بزرگ‌ترین کارخانه تولید کنسرو کشور با ظرفیت روزانه ۵۰ تن کنسرو در کنارک فعال است و بیش از ۵۰۰ نفر نیز در این کارخانه مشغول به کار هستند.

وی تأکید کرد: باآنکه سیستان و بلوچستان قطب صید و صیادی ایران و تأمین‌کننده عمده نیاز شیلاتی کشور است اما صیادان استان تنها از ۱۰ درصد ذخایر دریاهای آزاد استفاده می‌کنند و این در حالی است که کشورهای پیشرفته نظیر چین و ژاپن با کشتی‌های بزرگ صید صنعتی همیشه در آب‌های آزاد متعلق به کمیسیون تن‌ماهیان اقیانوس هند و نزدیک به آب‌های ما فعال‌اند و خیلی بیش‌تر از صیادان فراساحل ما صید می‌کنند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان بابیان اینکه برنامه ما افزایش بهره‌وری از دریاست، خاطرنشان کرد: اعزام کشتی‌های پشتیبان برای تأمین انبار، آذوقه و ادوات لنج‌های فراساحل استان در آب‌های آزاد و همچنین اعزام کشتی‌های بزرگ صید صنعتی با ظرفیت ۲ هزار تن از برنامه‌های شیلات سیستان و بلوچستان برای افزایش بهره‌وری از دریاست.

شایان‌ذکر است، سیستان و بلوچستان با ۹۰۰ فروند لنج فراساحل، ۱۸۰۰ قایق صیادی و ۲۴ هزار صیاد رتبه دوم تعداد ناوگان صیادی در اقیانوس هند بعد از «سریلانکا» و نیز رتبه دوم میزان صید در اقیانوس هند را بعد از کشور اندونزی دارد.