به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج الجدید، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد نیروهای ترکیه تا زمانی که امنیت به صورت کامل تأمین شود در شهر عفرین سوریه باقی خواهند ماند.

اردوغان در یک جشنواره مربوط به جوانان در استانبول تأکید کرد که هدف بعدی آنکارا ایجاد امنیت در استان ادلب سوریه و شهرهای تل رفعت و منبج است.

وی با انتقاد از ایالات متحده هم گفت آمریکا گمان کرده بود که همکاری با تروریست ها به نتیجه خواهد رسید اما به اهداف مورد نظر خود دست نیافت.

رئیس جمهوری ترکیه درباره تصمیم کشورش در مرحله پیش رو در سوریه نیز گفت: طمعی در خصوص اراضی سوریه نداریم اما تلاش ما ایجاد رفاه و صلح برای مردم سوریه است.

وی تأکید کرده که آنکارا مذاکرات با آمریکا را ادامه خواهد داد و گفت که هدف ترکیه جلوگیری از ریخته شدن خون های بیشتری در سوریه است.