برخی موسسات کنکوری در برنامه های آموزش و پرورش اثرگذار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید تهرانیان در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه آموزش جزو تکالیف دولت است، گفت: آموزش غیررسمی و تکمیلی جزو تکالیف دولت نیست اما نیاز مردم است. باید به استعدادها و نیاز بچه ها توجه شود. در اینجا قانونگذار راه را باز گذاشته و امکان ارائه آموزش های غیررسمی از طریق مشارکت های مردمی و بخش خصوصی فراهم شده است.

وی درباره نحوه نظارت دولت بر فعالیت آموزش‌گاه های آزاد گفت: متاسفانه طی دهه گذشته به تعدادی موسسه مجوز دادیم که خود آنها روی فرهنگ و برنامه های آموزش و پرورش اثرگذار شدند و حتی به نظر می‌رسد در مواردی جهت دهی می کنند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهمترین اقدام ما در برخورد با این موسسات و رفع سایر تبعات آن حذف آزمون ها و کتب کمک آموزشی از دوره ابتدایی بود عنوان کرد: اگر این تصمیمات حمایت شوند می توان قول داد بسیاری از این نگرانی ها ظرف چندسال برطرف شوند. از خود والدین نگرانم که خیلی مواقع به این موسسات سودجو کمک و آنها را همراهی می کنند و مدام از مدیران مدارس می‌خواهند آزمون برگزار کنند و خودشان طالب آزمون و کتب کمکی هستند.

تهرانیان تاکید کرد: نیاز به فرهنگ سازی قوی در این زمینه هستیم و این امکان را فراهم کنیم که افراد سودجو نتوانند حرکت کنند. دولت هم دارد در این مسیر کمک می کند که اولین اقدامش حذف آزمون بود. سال آینده هم یک ساماندهی در مقطع متوسطه داریم و استانداردهایی برای کتبی که می خواهد وارد مدارس شود از سوی سازمان پژوهش دیده خواهد شد.



وی افزود: اگر در مجلس و دولت و سایر بسترها از مصوبه حذف آزمون ها حمایت کنند مطمئن هستم که قدم های بعدی هم براحتی اتفاق میافتد اما تا وقتی کنکور داریم زمینه فعالیت موسسات وجود دارد. امیدواریم مشکل حذف کنکور ریشه ای حل شود زیرا حتی اگر یکی دو موسسه را هم تعطیل کنیم باز نمی توانیم نیاز عمومی جامعه را به خوبی برطرف کنیم.

تهرانیان درباره علت صدور مجوز آموزشگاه از سوی دیگر نهادها عنوان کرد: در تبصره یک ماده ۳ قانون تاسیس مراکز غیردولتی آمده که مرجع صدور مجوز آموزشگاه برای آموزش افراد زیر ۲۰سال وزارت آموزش و پرورش است. قبل از این قانون، در مقاطع زمانی دستگاه‌های مختلفی با مصوبات داخلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزهایی دریافت کرده اند اما اقدامات آنها دارد برای ما ایجاد مشکل می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا حالا هم نهادهایی چون شهرداری میتوانند برای راه اندازی آموزشگاه مجوز بدهند اظهار کرد: ما مراکز غیرمجاز را مراکزی می‌دانیم که کلا توسط هیچ نهادی مجوز ندارند. اصولا شهرداری مجوز نمیدهد بلکه بستر فعالیت فرهنگی را در سرای محلات فراهم می کند. درباره وزارت ارشاد هم باید گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مرزی مشخص کرده که طبق آن آموزش افراد زیر ۲۰ سال بر عهده آموزش و پرورش است و بالاتر از آن برعهده وزارت ارشاد که اخیرا مشاهده کردیم آموزشگاههای زیر نظر ارشاد بچه های کم سن و سال را هم می پذیرند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما دولتی ها باید یکجا تکلیفمان را با بخش خصوصی مشخص کنیم گفت: قوانین و مقررات در انحصار دولت است. ما نگاهمان را باید نسبت به بخش خصوصی اصلاح کنیم در حالی که مدام داریم با آنها رقابت میکنیم. باید این مشکل به صورت بنیادین حل و زوایا مشخص شود.

به گفته وی از سال قبل اقدامات زیرساختی قوی نظارتی در حال انجام است و یک سامانه قوی از یک ماه قبل شروع به جمع آوری اطلاعات کرده است. اکثر مراکز ما مشکلی بابت شهریه ندارند و طبق تعرفه های دولتی فعالیت و کنترل میشوند و مشکل شهریه های غیرمتعارف عمدتا متوجه غیرمجاز هاست.