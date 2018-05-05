نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته آئین اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام با حضور سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، علی پور مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان ، امام جمعه خرمشهر و دیگر مسئولان محلی در سینما نخل خرمشهر برگزار شد.

این جشنواره که در دو بخش فیلم کوتاه و فیلمنامه و در دو قسمت ملی و بین المللی برگزار شده بود شب گذشته با معرفی برگزیدگان هر بخش به کار خود پایان داد.

برگزیدگان بخش ملی

در بخش فیلم داستانی، فیلم «گذر» اثری از پوریا پیشوایی و امید شمش از تهران به عنوان نخست دست یافت. فیلم «ولد» کاری از امیر عباس ربیعی از تهران دوم و «سکوت» اثری از مهرداد حسنی از رفسنجان به عنوان برگزیده سوم انتخاب شد.

در بخش مستند، مستند «رویای خلافت» کاری از سید مجتبی خیام الحسینی از اصفهان مقام اول را کسب کرد و «صحنه آخر» از محمد قاسم پور از خوزستان و «صفر درصد» کاری از سعید افسر از اصفهان به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

در بخش فیلم ۱۸۰ ثانیه ای، « همیشه تو اول سلام می کنی» کاری از سعید نجاتی از قم، «کلاغ پر» بابک مجیدی از کرمان و «هم نفس» مهدی برنجیان از تهران مقام های اول تا سوم بخش فیلم های ۱۸۰ ثانیه ای را از ان خود کردند.

در بخش پویانمایی، «دیوارکشی» اثری از احمد تیموری از اصفهان، «پرواز ۶۵۵» مجید جمالی از بوشهر و «آنتراکت» کاری از سید محمدرضا خردمندان از تهران به عنوان برگزیدگان اول تا سوم انتخاب شدند.

در بخش نماهنگ، نماهنگ فیلم «دعوتنامه» از ابوذر حیدری از تهران به عنوان برگزیده نخست معرفی شد، نماهنگ «به نام ایران» از امید توتونچی دوم و «دل خون» امید ایرانمنش از اراک نیز به عنوان نماهنگ سوم به انتخاب داوران جشنواره معرفی شد.

در بخش فیلمنامه، فاطمه علیمرادی برای فیلمنامه های «سبز شمعدانی» و «هجده سالگی» از قم مقام نخست را کسب کرد. محمد علی الحمد برای فیلمنامه «سلام بر ابراهیم» از سوریه و علی رضا نوروزی خراسانی از گنبد کاووس برای فیلمنامه «پل» به مقام های دوم و سوم این بخش دست یافتند.

جایزه ویژه دبیر جشنواره برای فیلم «تا فردا» اثری از علی توکلی زانیانی و جایژه ویژه صلح و دوستی برای فیلمنامه «دو خط موازی» عارف اصل شرهانی از آبادان و جایزه ویژه داوران به فیلم «سلام» اثری از محمدرضا حاجی غلامی از یزد رسید.

برگزیدگان بخش مسابقه بین الملل

در بخش مستند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بخش مستند بین المللی به کامیلا بیلدسو از کشور دانمارک برای فیلم «من همچنان زنده هستم» تعلق گرفت. لوح تقدیر و جایزه دوم بخش مستند به مازن شربیانی از کشور عراق برای فیلم «دیاب» و لوح تقدیر به ویکرام اهلو والیا از کشور انگلیس برای فیلم «پیانیستِ یرموک» رسید.

در بخش پویانمایی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بخش پویانمایی به علی زارع قنات نوی از کشور ایران برای پویانمایی «منظره خالی»، لوح تقدیر و جایزه دوم بخش پویانمایی به مروه کریس‌اوغلوکوتور از ترکیه برای پویانمایی «جعبه» و لوح تقدیر به جبرئیل ابوبکر رحمن از کشور عراق برای پویانمایی «اَیلان» رسید.

در بخش داستانی کوتاه، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بخش داستانی کوتاه به دورموس سورکات از کشور ترکیه برای فیلم کوتاه «گرما در سرما»، دیپلم افتخار و جایزه دوم به ناتاشا گرانگئون و جولیا رتالی از کشور فرانسه برای فیلم کوتاه «کشتن رویاها» و لوح تقدیر در بخش داستانی کوتاه به باقر الربیعی از کشور عراق برای فیلم کوتاه «بنفش» تعلق گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره بین المللی فیلم رسام از ۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت در خرمشهر برگزار شد. در این جشنواره ۹۲ اثر شرکت کرد و ۴۴ اثر از ۹۲ کشور نیز به بخش مسابقه بین الملل راه یافت.