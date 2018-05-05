هوش مصنوعی جلوی حواس پرتی سربازان را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، امروزه به علت استفاده از منابع اطلاعاتی متنوع برای دریافت اطلاعات در صحنه های نبرد، سربازان حجم زیادی داده را به روش های مختلف دریافت می کنند و این امر به جای آنکه موجب افزایش احتمال موفقیت و پیشروی آنها شود، می تواند باعث سردرگمی و دشوار شدن روند تصمیم گیری این افراد شود.

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش آمریکا برای مقابله با این مشکل فناوری هوش مصنوعی منحصر به فردی را به کار گرفته تا سربازان در زمان نبرد تنها بر روی اطلاعات مهم و مرتبط با شرایط خود تمرکز کنند.

جاناتان توریان یکی از محققان رشته فناوری عصبی که برای انجام این تحقیق با آزمایشگاه ارتش آمریکا همکاری کرده می گوید: انسان نمی تواند حجم زیادی از اطلاعات را که با پیشرفت فناوری در دسترس وی قرار می گیرد، پردازش کند. از همین رو به ابزار هوش مصنوعی مجزایی نیاز دارد تا بتواند با استفاده از آن تنها داده های مورد نیاز در هر زمان را بر اساس نیازش دریافت کرده و مورد استفاده قرار دهد.

ارتش آمریکا از طریق شبکه ای موسوم به شبکه اطلاعات جنگجو، داده هایی را به طور آنی و بر اساس وضعیت هر سرباز در مناطق نبرد در دسترس وی قرار می دهد. این شبکه به تازگی با استفاده از حسگرهای تعبیه شده بر روی البسه سربازان می تواند الگوریتم های هوش مصنوعی خاصی ابداع کند که اطلاعات کاربردی را به طور آنی در دسترس سربازان قرار دهد. این الگوریتم فعلا در حال بهینه سازی است و زمان نهایی شدن آن هنوز اعلام نشده است.