۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

استاندار خوزستان خواستار شد؛

ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کوتاه «رسام» در خوزستان

خرمشهر- استاندار خوزستان گفت: امیدواریم با ایجاد دبیر خانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «رسام» در خوزستان، بتوان باعث بسط و گسترش فرهنگ دفاع مقدس در سطوح بالاتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا شریعتی شب گذشته در آئین اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام در سینما نخل خرمشهر اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم جشنواره فیلم کوتاه رسام را سال های آینده نیز در خرمشهر که جای جای آن یادآور هنرمندی سربازان و مدافعان این مرز بوم است، برگزار کنیم.

وی، زبان هنر را زبان خدا خواند و گفت: زبان هنر از زبان خطابه و سخنرانی و مقاله موثرتر و عمیق تر است، تاثیرگذاری این زبان بر جامعه بر کسی پوشیده نیست و برای نشان دادن دفاع مقدس از زبان هنر فاخرتر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره بین المللی فیلم رسام از ۱۲ تا ۱۴  در خرمشهر برگزار شد. در این جشنواره ۹۲ اثر شرکت کرد و ۴۴ اثر از ۹۲ کشور نیز  به بخش مسابقه بین الملل راه یافت. 

