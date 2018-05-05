۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۰

میزبانی نمایشگاه کتاب از کودکان و مادران علاقه مند به فرهنگ

با راه اندازی پردیس فرهنگی-آموزشی توسط معاونت فرهنگی شهرداری تهران، کودکان و مادران علاقه مند به بازدید از نمایشگاه کتاب در فضایی آرام و جذاب می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با اعلام این خبر و تاکید بر تجربه موفق نوروز گاه تهران به عنوان یک برنامه خانواده محور و منطبق بر نیاز واقعی شهروندان در ایام نوروز امسال ، تصریح کرد:  حسب تاکیدات معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در خصوص اهمیت و جایگاه آموزشی و فرهنگی و ترویجی نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی-آموزشی کشور ، پردیس فرهنگی،هنری،ورزشی و آموزشی با مشارکت کلیه ادارات و محوریت اداره کل فرهنگی ایجاد گردید که در آن، امکان  و بستر لازم جهت حضور اهالی فرهنگ و ادب از هر قشر و گروه سنی بویژه مادران و کودکان عزیز را دریک فضای آرام و با نشاط فراهم سازد.

توکلی حمایت مادی و معنوی از فعالیت ها و برنامه های آموزش پایه و فرهنگی پایتخت را در راستای ماموریت ذاتی  و سیاست های ابلاغی این معاونت عنوان کرد و افزود: نظر به علاقه و میل به حضور جمعیت زیادی از اهالی فرهنگ و ادب درنمایشگاه کتاب، اداره کل آموزش و مشارکت اجتماعی در کنار دیگر ادارات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مجموعه ای ازجشن ها،برنامه ها و کارگاه های آموزشی را برای عموم بازدیدکنندگان بویژه کودکان و مادران حاضر درنمایشگاه،پیش بینی کرده است.

مدیرکل آموزش و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات این اداره کل ذیل شعار بازی ، آموزش و یادگیری طراحی و در نمایشگاه کتاب امسال به اجرا درآمده است، اضافه کرد: همکاران من در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی سعی و تلاش خود را در قالب بازی و سرگرمی و برنامه های شاد، آرام و آموزش محور ، کودکان و خانواده ها را بیش از پیش با مفاهیم کلیدی و مهارتهای زندگی در شهرها و کلان شهرها آشنا سازند و به معنی واقعی یک محیط دوستدار کودک را در فضای نمایشگاه ایجاد نمایند.

دکتر توکلی پرورش انسانها و نسلی مسئولیت پذیر،منضبط ،متعهد و قانونمند را هدف اصلی مجموعه اقدامات اداره کل آموزش و مجموعه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برشمرد و اظهار داشت: علاوه بر فضاهای آموزش دهنده و سرگرمی ، تعدادی غرفه با همکاری مناطق ۹،۱،۲،۸و ۱۲، ۷باعنوان اطاق مادر و کودک در فضاهای جانبی نمایشگاه برای آسایش این دو گروه بازدید کننده راه اندازی کرده ایم تا مادران در مکانی مجهز به نوزادان خود رسیدگی کنند.

