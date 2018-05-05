امیدوارم ترامپ به برجام وفادار بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، «هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل با اشاره به تلاش اروپا برای متقاعد کردن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به پذیرش توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: امیدوارم ترامپ از توافق هسته ای با ایران خارج نشده و به آن وفادار بماند.

وی در ادامه مدعی شد: توافق هسته ای با ایران بر اساس اعتماد بنا نشده ، بلکه قرار است برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و کنترل شود.

این در حالی است که ترامپ به تازگی پس از دیدار با همتای فرانسوی خود گفت: هنوز تصمیم خود را برای حفظ و یا خروج از برجام نگرفته، اما امکان دارد که با متحدان اروپایی خود برای رسیدن به «توافقی جدید» در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، توقف توسعه موشکی و همچنین حضور نظامی ایران در منطقه همکاری کند.