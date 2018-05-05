تکمیل پروژه های عمرانی نسیم شهر با ۶۰میلیارد اعتبار در سال جاری

حسینعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی عملکرد شورای شهر نسیم شهر گفت : با توجه به اینکه افتخار حضور در ادوار سوم و پنجم شورای نسیم شهر با رای مردم عزیز شهرمان را داشته ام، شوراهای اسلامی روز به روز به جایگاه اصلی خود نزدیک می شوند و وضعیت شوراها نسبت به ادوار قبل بهتر شده است .

بابایی افزود: شورا نهادی مردمی و تبلور مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای نسیم شهر به برنامه های شورا در حوزه عمرانی پرداخت و اظهار داشت: امسال در بودجه شهرداری ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی و شهرسازی اختصاص یافته است، البته اگر مبلغ ۲۰ میلیارد تومان که برای بهسازی واحدهای موتوری و خرید ماشین آلات و تجهیز شهرداری وهزینه نگهداری فضاهای سبزوخدمات شهری را به آن اضافه کنیم، بودجه عمرانی شهرداری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان خواهد شد.

وی ادامه داد :فاز اول پارک ۲۲ هکتاری خلیج فارس به مرحله چمن کاری ونصب وسایل بازی کودکان رسیده است و در مجموع امسال ۶ هکتار از این پارک به بهره برداری می رسد همچنین احداث ۲ فاز دیگر از آن درماه جاری شروع می شود.

بابایی گفت : حاشیه رودخانه سالور در حصارک پایین با اعتبار ۲میلیارد تومان شروع شده که همزمان عملیات ساخت کانال وجدول گذاری وتسطیح زمین برای ایجاده فضای سبز تبدیل می شود که در فاز نخست ۴هکتار و محل بازی کودکان فضای سبز ایجاد خواهد شد و برای فاز دوم این طرح مبلغ ۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است که میزان فضای سبز در آن قسمت را به چندین هکتار افزایش خواهد داد. درقولی که به مردم دادیم کوتاهی نمی کنیم محلات محروم ادرایجاد امکانات در اولویت هستند و حریم رودخانه شادچای درخیرآباد هم جزو برنامه های کاری ایجاد وتوسعه فضای سبز می باشد.

عضو شورای اسلامی نسیم شهر از آغاز مطالعات برای احیای پارک جنگلی ۲۰ هکتاری نبوت خبر داد و اضافه کرد: در این طرح با احیا و پاکسازی پارک و نصب امکانات ورزشی و رفاهی شرایط برای استفاده شهروندان از این پارک فراهم می شود وحریم و ح دبستر رودخانه های سالور سیاب وشادچای ساماندهی می شود تامردم از هزاران مترفضای سبز و امکانات رفاهی استفاده بهینه به عمل آورند و باید بگوییم درآبادانی محل زندگی و کشور خود جدی هستیم و درحد توان مالی ونیازمند کمک مردم ومسولین دلسوز نظام اسلامی هستیم.

وی در خصوص اقدامات عمرانی در حوزه راه و حمل و نقل اظهار داشت: بازگشایی رمپ خروجی احمدآباد به آزاد راه تهران- ساوه ، احداث کمربندی ۴۵ متری ولایت در میدان امام خامنه ای و احداث زیرگذر روبروی آرامستان باغ بهشت از مهمترین کارهایی است که انجام شده یا در حال اجراست و بازگشایی معابر اصلی شهری نیز جزو اولویت های اصلی هست که به جد پیگیری می کنیم و توجه به نوسازی ناوگان حمل مسافر و اتوبوس وتاکسی درونشهری و برونشهری هم جزو دغدغه های شورا است و زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر هم بابرنامه ریزی درحال اجرا می باشد، انشاالله روزی برسد که بتوانیم برهمه مشکلات فایق آییم.