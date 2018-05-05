آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهرهای باشت و لنده در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی لدنی نژاد با اشاره به اینکه تنش آبی و مسائل مرتبط با مباحث آب به ویژه در زمینه آب شرب شهروندان نیاز مدیران آبفا به داشتن اطلاعات به روز، تخصصی و علمی را افزایش داده است، افزود: بر پایه همین آمار و اطلاعات هر مدیر می تواند برنامه ریزی لازم را محقق و قدرت مواجه با چالش‌های پیش‌روی خود را به دست آورد.

لدنی نژاد به مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌وری شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: تکمیل و در مدار بهره‌برداری قرار دادن پروژه های نیمه تمام و تعیین تلکیف پروژه‌های دارای معارضات اجتماعی از مهم ترین برنامه‌های آبفای استان در سال جاری خواهد بود.

وی افزود: تکمیل تصفیه خانه اضطراری آب شرب شهر یاسوج و همچنین ساخت وتکمیل تصفیه‌خانه های فاضلاب شهرهای سی سخت و چرام از پروژه‌های مهمی هستند که تلاش می شود در سال جاری و در موعد مقرر در مدار بهره‌برداری قرار گیرند.

لدنی نژاد خاطرنشان کرد: با تکمیل مطالعات دو طرح تصفیه خانه فاضلاب باشت و لنده در آینده نزدیک عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهرها آغاز خواهد شد.