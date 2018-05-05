انتشار ترجمه کتاب «تولد دوباره عمان؛ تعادل سنت و مدرنیته»

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه بخش‌هایی از کتاب «تولد دوباره عمان؛ تعادل سنت و مدرنیته» به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در عمان و به وسیله محمدمسعود صادقی، در بهار ۱۳۹۷ به فارسی ترجمه، تهیه و تدوین شده است.

نویسنده این کتاب خانم لیندا پاپاس فونش، متولد آمریکا و متخصص در مطالعات جدید خاورمیانه و تاریخ اسلام است. وی به طور گسترده به منطقه غرب آسیا سفر کرده و بیش از چهل سال است که به عنوان نویسنده، مشاور و مدرس آزاد، اغلب در حوزه غرب آسیا و اسلام در سمینارها و نشست‌های علمی از جمله بانک جهانی، شورای امور جهانی، دانشگاه جورج تاون و شورای ملی روابط آمریکا و عرب سخنرانی می‌کند.

در مقدمه این کتاب آمده است: «کشور سلطنتی عمان به پایتختی مسقط و با حکومتی مطلقه در شبه جزیره عربستان واقع است و با کشورهای یمن، عربستان سعودی و امارات عربی متحده دارای مرز مشترک است. برخی از مناطق مهم مسقط سیب، مطرح، بوشر و مسقط القدیمه نام دارند و شهرهای مهم عمان غیر از پایتخت را صلاله، نزوی و صحار تشکیل می‌دهند. مساحت این کشور ۴۶۴۳۱۳ کیلومتر مربع و زبان و خط آن عربی است. واحد پول ریال عمان است که هم‌اکنون معادل ۲ دلار است و این رقم بیست سال ثابت مانده است.

در خصوص عمان کتاب‌ها و گزارش‌های زیادی در نسبت با دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس نگاشته نشده و آنچنان که انتظار می‌رود ادبیات علمی و دانشگاهی خواه به صورت کتاب یا مقاله یا گزارش در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی این کشور تولید نشده است.

گزارش حاضر ترجمه‌ای است از یکی از مهم‌ترین بخش‌های کتاب Oman Reborn: Balancing Tradition and Modernization که در خصوص فرهنگ و تبادل فرهنگی عمان نوشته شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات معتبر پالاگریو مک میلان منتشر شده و تا کنون سه بار تجدید چاپ شده است.»

«مقدمه»، «تبادل فرهنگی و حراست فرهنگی»، «تمرکز روی توریسم»، «سفر به مقصد عمان»، «امکانات لوکس مدرن در یک سرزمین باستانی»، «بوم‌توریسم و حفاظت از محیط زیست»، «توریسم فرهنگی»، «موزه‌ها»، «فستیوال‌ها»، «دژها و قلعه‌ها»، «سالن اپرای سلطنتی در مسقط»، «یک شب افتتاحیه به یاد ماندنی»، «میراث مذهبی: مسجد اعظم سلطان قابوس»، «ریشه‌های یک خاندان: روستای ادم»، «صنایع دستی سنتی»، «وضعیت فعلی کندر: بازاریابی برای یک سنت»، «میراث پیشه‌وری عمان»، «تأملات» و «جمع‌بندی»، مطالب این ترجمه را شکل می‌دهند.