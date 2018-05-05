داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بارندگی در استان البرز، اظهار کرد: میزان بارندگی در استان از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تا تاریخ پانزدهم اردیبهشتماه سال جاری ۲۶۹.۴ میلیمتر بوده که این مهم نسبت به مدت مشابه سنوات اخیر کاهش داشته است.
وی میزان کاهش بارندگی در مدتزمان مذکور نسبت به سال گذشته را ۳۳ درصد اعلام کرد و افزود: این کاهش در دوره آماری درازمدت حدود ۲۴ درصد برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز در بخش دیگر به وضعیت ظرفیت دو سد طالقان و کرج اشاره کرد و گفت: در حالی ۷۵ درصد ظرفیت سد کرج پُر گزارششده که این رقم نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۸ درصدی مواجه شده است.
نجفیان با اشاره ظرفیت سد طالقان، تصریح کرد: طبق اطلاعات بهدستآمده در حال حاضر ۶۹ درصد سد طالقان پُر است که نسبت به سال قبل با ۲۳ درصد کاهش همراه است.
