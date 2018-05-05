رونمایی از کتاب صوتی «قیدار»/ رضا امیرخانی رمانش را خواند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی کتاب صوتی «قیدار» را که خوانشی از رمانی از این نویسنده با همین عنوان است را به نمایشگاه کتاب می آورد.

به گفته امیرخانی این کتاب صوتی با صدای خود این نویسنده خوانش شده است و امیرخانی برای تک تک کاراکترهای این داستان به صداسازی و تیپ سازی با صدا نیز پرداخته است.

این کتاب صوتی در بیش از ۱۵۰ جلسه ضبط صدا و از سوی موسسه نوار تهیه شده است.

رضا امیرخانی در هفته جاری و به منظور رونمایی از این کتاب صوتی روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت از ساعت سه الی چهار عصر به غرفه موسسه نوار در نمایشگاه کتاب خواهد آمد. دومین دیدار وی با مخاطبان این کتاب صوتی نیز روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت از ساعت سه تا چهار عصر در غرفه این موسسه خواهد بود.

رضا امیرخانی همچنین به منظور دیدار با مخاطبان خود و امضای رمان تازه خود «رهش» نیز روز هفدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ در غرفه نشر افق حضور پیدا می کند.