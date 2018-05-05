آمریکا دومین ناوگان خود را مجددا فعال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آمریکا در تغییری اساسی در استراتژی نظامی خود، برنامه های خود را از مبارزه با تروریسم به تقابل با روسیه تغییر داده به طوری که دومین ناوگان دریایی خود در اقیانوس آتلانتیک شمالی را مجددا احیا کرده، این ناوگان در سال ۲۰۱۱ میلادی غیرفعال شده بود.

مسئولیت این ناوگان حضور در محدوده شمال اقیانوس اطلس و سواحل شرقی آمریکا را به عهده خواهد داشت.

دریادار «جان ریچاردسون» فرمانده عملیات های دریایی آمریکا، با اعلام خبر فعال شدن دومین ناوگان دریایی این کشور در آتلانتیک، گفت: استراتژی دفاع ملی ما این نکته را تصریح کرده که به عنوان یک ابرقدرت در صحنه حضور داشته باشیم.

ریچاردسون گفته است راهبرد دفاع ملی آمریکا که اوائل سال جاری منتشر شد، خاطرنشان می‌کند که عصر رقابت میان قدرت‌های بزرگ دوباره برگشته و مقابله با روسیه در کنار چین از اولویت‌های آمریکا است.

به گزارش مهر، هر چند دولت ترامپ با شعار دوستی با روسیه کار خود را آغاز کرد اما مجموع اقدامات انجام شده در خصوص روابط آمریکا با روسیه موجب تشدید بحران میان دو کشور شده است.