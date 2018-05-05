ترافیک محور هراز نیمه سنگین است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان با اشاره به وضعیت جوی صاف تا نیمه ابری محور هراز گفت: ترافیک از وانا تا آبعلی از شمال به جنوب در محور هراز نیمه سنگین است.

وی وضعیت تردد در محور کندوان را عادی و روان و وضعیت جوی را صاف تا نیمه ابری اعلام کرد و گفت: در محور سوادکوه و کیاسر که دارای وضعیت جوی صاف و نیمه ابری است نیز شاهد ترافیک عادی و روان هستیم.

هاشمی یادآور شد: محور کناره استان نیز با وضعیت جوی صاف و نیمه ابری شاهد ترافیک عادی و روان است.