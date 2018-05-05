۹۷۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر خیرالله امیری اظهار کرد : ۱۳۰ کارخانه شمال کشور ۹ هزار و ۷۰۰ تن برگ سبز چای را از چایکاران گیلان و مازندران خریداری کردند.

وی افزود : ارزش این مقدار چای خریداری شده ۲۶ میلیارد تومان است.

معاون بهبود سازمان چای خاطرنشان کرد : نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای درجه یک از چایکاران گیلان و مازندران در سال ۹۷ دو هزار و ۷۲۹ ریال و درجه ۲ را هزار و ۵۲۸ ریال است.

وی گفت : قرار است با ۲۰ کارخانه چایسازی دیگر هم برای خرید برگ سبز چای قرارداد منعقد شود.

گفتنی است گیلان و مازندران ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد.