۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

معاون بهبود سازمان چای :

۹۷۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور خریداری شد

رشت- معاون بهبود سازمان چای کشور از خریداری ۹ هزار و ۷۰۰ تن برگ سبز چای توسط ۱۳۰ کارخانه طرف قرار داد از چایکاران شمال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر خیرالله امیری اظهار کرد : ۱۳۰ کارخانه شمال کشور ۹ هزار و ۷۰۰ تن برگ سبز چای را از چایکاران  گیلان و مازندران خریداری کردند.

وی افزود : ارزش این مقدار چای خریداری شده ۲۶ میلیارد تومان است.

معاون بهبود سازمان چای خاطرنشان کرد : نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز چای درجه یک از چایکاران گیلان و مازندران در سال ۹۷ دو هزار و ۷۲۹ ریال و درجه ۲ را  هزار و ۵۲۸ ریال است.

وی گفت : قرار است با ۲۰ کارخانه چایسازی دیگر هم برای خرید برگ سبز چای قرارداد منعقد شود.  

گفتنی است گیلان و مازندران ۲۵ هزار هکتار باغ چای دارد.

