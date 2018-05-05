محمود رمضانی، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست تخصصی استان‌ها با عنوان روز فرهنگ خراسان جنوبی امروز ۱۵ اردیبهشت‌ماه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: شعرخوانی، اجرای موسیقی محلی از جمله برنامه‌هایی است که در راستای روز فرهنگ خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

رمضانی بیان کرد: باید از ظرفیت برنامه‌هایی چون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاهی از کتب خراسان جنوبی برگزار کردیم تا بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سراسر کشور با ذخیره‌های فرهنگی منطقه خاوران آشنا شوند.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: بی‌شک مهم‌ترین داشته ارزشمند هر منطقه‌ای مفاخر آن است که خراسان جنوبی از این گنجینه بهره فراوان دارد و برای معرفی این بزرگان در نمایشگاه کتاب تهران نمایشگاه عکسی از مفاخر خراسان جنوبی برپا شده است.

رمضانی با اشاره به اینکه کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی در مهرماه امسال برگزار می‌شود، اظهار کرد: حوزه فرهنگ و ارشاد با تمام توان از این رویداد فرهنگی حمایت می‌کند و در گام اول در مراسم روز فرهنگ خراسان جنوبی از خانواده شهید رحیمی تجلیل خواهد کرد.

وی یادآور شد: همچنین در این روز کتاب دو بیتی‌های بیرجندی رو نمایی می‌شود.