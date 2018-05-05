تیم کاتاجودوی استان قم قهرمان کشور شد

مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های جودوی قهرمانی کشور در بخش کاتا یا اجرای فرم در حالی در سنندج برگزار شد که تیم کاتای استان قم موفق شد در این رقابت با کسب یک طلا و مجموع ۴ مدال قهرمانی کشور را به دست بیاورد.



وی افزود: در این مسابقات ۱۴ استان در سنندج با هم رقابت کردند و این مسابقات، حکم انتخابی اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ و مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک را داشت.



رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: در این مسابقات تیم جودو کاتای استان قم با کسب یک مدال طلا یک مدال نقره و دو نشان برنز با اقتدار قهرمان کاتای کشور شد به طوری که زوج طلایی کاتای قم شامل محمدرضا صحرایی و محمد حسن سالاری بار دیگر موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شدند.



متقی بیان داشت: زوج محمدرضا صحرایی و محمد حسن سالاری در فرم گوشین جوتسو به یک قهرمانی قابل پیش بینی رسیدند البته این زوج در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان نیز همواره مدعی قهرمانی هستند و مدال نقره جهان را در اختیار دارند.



وی عنوان کرد: مهدی عظیمی و فخرالدین رضایی در فرم کاتامه به مدال نقره دست پیدا کردند و زوج سید علی میرسپاسی و محمد احسن در فرم کیمه و نیز زوج محسن قاسملو و محمدجواد بشارتی نیا در فرم ناگه نو کاتا، مسابقات را با عنوان سوم و مدال برنز به پایان بردند.



رئیس هیئت جودوی استان قم تصریح کرد: تمامی اعضای تیم کاتای استان قم به تیم ملی دعوت شدند ئ پس از اردوی انتخابی ترکیب تیم ملی برای مسابقات بین المللی در سال ۲۰۱۸ مشخص خواهد شد همچنین حسین سلیمانی، محمد طالبی، محسن ولی زاده جودوکاران قمی در اردوی استعدادیابی تیم‌ملی جودو حضور پیدا کردند.