مشکل عمده کتابخانه های شخصی پرواز کتاب است

وی درباره سرنوشت کتابخانه های شخصی به خبرنگار مهر ، گفت : نگهداری کتاب و ایجاد کتابخانه به دقت و صرف زمان زیادی نیاز دارد . در طول عمر یک کتابخانه خانگی و شخصی کتابهای زیادی وارد و یا از آن خارج می شوند و از طرفی ، هر فرد با توجه به علائق خود سیاست خاصی در مورد کتاب در پیش می گیرد .

وی افزود : کتابخانه شخصی را نباید به عنوان یک دارایی و مایملک شخصی محسوب کرد ، بلکه باید نگاه به کتاب به گونه ای باشد که امکان استفاده همگان از آن فراهم باشد .

فرزانه طاهری گفت : ما درصدد راه اندازی بنیاد گلشیری هستیم تا از این طریق مردم و علاقه مندان بتوانند از این کتابها استفاده کنند و یا از فیش ها و یادداشت های او در پژوهش های خود بهره بگیرند .

وی افزود : جمع کتابهای من ( فرزانه طاهری ) و هوشنگ گلشیری بیش از 2 هزار جلد است که در خانه شخصی خودمان نگهداری می شود . شرایط نگهداری این کتابها در منزل ما به گونه ای نیست که عموم مردم و علاقه مندان به استفاده از آنها ، بتوانند به اینجا مراجعه و کتابها را مطالعه کنند .

همسر مرحوم هوشنگ گلشیری تصریح کرد : خیلی از کتابهایی که در کتابخانه ما نگهداری می شود شامل یادداشت ها و حواشی ای است که به خط هوشنگ گلشیری نوشته شده است . او هنگام مطاله هر کتاب در حاشیه سفید آن چیزهایی را یادداشت می کرد که شامل نکاتی در مورد متن یا نویسنده و یا نکته ای در همین موضوعات بود . به جز این موارد کتابهای زیادی در این مجموعه نگهداری می شود که با امضای مولف آنها به گلشیری تقدیم شده است .