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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۱۸

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی کردستان:

میانگین بارندگی کردستان درسال زراعی امسال به ۴۹۶ میلی متر رسید

میانگین بارندگی کردستان درسال زراعی امسال به ۴۹۶ میلی متر رسید

سنندج- معاون توسعه وپیش بینی هواشناسی کردستان گفت: میانگین بارندگی در سال زراعی امسال دراین استان به ۴۹۶میلی متر رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

علی پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر از افزایش ۱۲ درصدی میانگین بارندگی استان در سال زراعی امسال نسبت به مدت مشابه آن در  سال گذشته خبرداد وگفت: از ابتدای سال زراعی امسال تاکنون میانگین بارندگی دراستان ۴۹۶ میلی متر بوده است.

وی عنوان کرد: میانگین بارندگی استان در سال زراعی امسال  نسبت به بلندمدت هم ۵ درصد افزایش داشته است.

وی به میزان بارندگی در شهرهای مختلف استان در طول ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد واظهارداشت: میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی سنندج ۶ میلی متر، بیجار ۷، مریوان ۹، زرینه ۸، بانه ۲۰، سروآباد ۱۰، دهگلان ۳، سراب شهرک ۶، سلین ۲۵ و گل تپه ۳۲ میلی متر بوده است.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی کردستان ادامه داد: میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه نساره دیواندره ۹ میلی متر و در خود شهر دیواندره ۳۰ میلی متر، در موچش ۴، یاسوکند ۵ . بابارشانی هم ۲ میلی متر بوده است.

پناهی اضافه کرد: کمترین دمای امروز استان مربوط به سراب شهرک با چهار سانتیگراد بالای صفرو بیشترین دما هم مربوط به سلین و سروآباد با ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر است.

وی بیان کرد: براساس آخرین پیش بینی هواشناسی، بارندگی در استان تا روز دوشنبه در حد پراکنده و رگباری استمرار دارد و از روز سه شنبه موج بارشی دیگری وارد استان می شود.

وی ادامه داد: اوج سامانه بارشی جدید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود که موجب بارش های قابل ملاحظه ای می شود و تا روز جمعه هم به شکل پراکنده شاهد استمرار این موج بارشی خواهیم بود.

کد مطلب 4287863

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