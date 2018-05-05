میانگین بارندگی کردستان درسال زراعی امسال به ۴۹۶ میلی متر رسید

علی پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر از افزایش ۱۲ درصدی میانگین بارندگی استان در سال زراعی امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبرداد وگفت: از ابتدای سال زراعی امسال تاکنون میانگین بارندگی دراستان ۴۹۶ میلی متر بوده است.

وی عنوان کرد: میانگین بارندگی استان در سال زراعی امسال نسبت به بلندمدت هم ۵ درصد افزایش داشته است.

وی به میزان بارندگی در شهرهای مختلف استان در طول ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد واظهارداشت: میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی سنندج ۶ میلی متر، بیجار ۷، مریوان ۹، زرینه ۸، بانه ۲۰، سروآباد ۱۰، دهگلان ۳، سراب شهرک ۶، سلین ۲۵ و گل تپه ۳۲ میلی متر بوده است.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی کردستان ادامه داد: میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه نساره دیواندره ۹ میلی متر و در خود شهر دیواندره ۳۰ میلی متر، در موچش ۴، یاسوکند ۵ . بابارشانی هم ۲ میلی متر بوده است.

پناهی اضافه کرد: کمترین دمای امروز استان مربوط به سراب شهرک با چهار سانتیگراد بالای صفرو بیشترین دما هم مربوط به سلین و سروآباد با ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر است.

وی بیان کرد: براساس آخرین پیش بینی هواشناسی، بارندگی در استان تا روز دوشنبه در حد پراکنده و رگباری استمرار دارد و از روز سه شنبه موج بارشی دیگری وارد استان می شود.

وی ادامه داد: اوج سامانه بارشی جدید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود که موجب بارش های قابل ملاحظه ای می شود و تا روز جمعه هم به شکل پراکنده شاهد استمرار این موج بارشی خواهیم بود.