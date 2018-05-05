۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

توسط صندوق رفاه دانشجویان؛

شرایط بازسازی و ارتقاء خوابگاههای دانشجویی اعلام شد

صندوق رفاه دانشجویان با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها شرایط بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی در تابستان سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در راستای بازسازی سراهای دانشجویی (خوابگاه های دانشجویی) در نظر دارد در تابستان سال جاری با مشارکت دانشگاه ها ارتقاء سراهای سطح ۳ و ۲ را با شرایط ذیل به اجرا درآورد.

 دانشگاه‌ها تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷ فرصت دارند طرح های بازسازی سراها دانشجویی را به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.

شرایط بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی

کارشناسان فنی صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، پس از دریافت طرح های بازسازی دانشگاه، در سه مرحله قبل، حین و پس از بازسازی از روند فعالیت های صورت گرفته بازدید خواهند کرد.

سقف تعهد صندوق پس از تایید نهایی، برای سراهای سطح ۳، ۵۰ درصد کل هزینه کرد و برای سراهای سطح دو، ۳۰ درصد کل هزینه کرد اختصاص داده می شود و اولویت با سراهای سطح ۳ است.

سراهای دیگر سطوح و سراهایی که در طرح های ارتقاء سال ۹۵ و ۹۶ بازسازی شده اند در صورت وجود اعتبار بررسی خواهند شد. طرح های ارسالی در چهار چوب فرم پیوست تکمیل و به صورت فایل اکسل به این صندوق ارسال شود.

مبنای محاسبه هزینه کرد، آخرین جدول فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه و حداکثر تا سقف قرارداد منعقد شده با پیمانکار است. عملیات بازسازی سراها با مشارکت دانشگاه ها انجام خواهد گرفت و صندوق پس از بازسازی سرا و تائید نهایی آن از سوی کارشناسان فنی، نسبت به پرداخت سهم خود اقدام خواهد کرد.

نظارت بر حسن اجرای امور در سه مرحله قبل، حین و پس از بازسازی سراها و به وسیله نمایندگان صندوق و تائید صورت وضعیت انجام خواهد شد. به طرح های ارسالی بعد از تاریخ اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زهرا سیفی

