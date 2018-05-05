راهیابی ۲ دانش آموز رودسری به رقابت های لکوکاپ جهانی در امارات

هادی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : دو دانش آموز هفت ساله رودسری با کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی کشور در مسابقات لکوکاپ شریف در رشته محاسبات ذهنی با چرتکه مجوز حضور در مسابقات جهانی این رشته در کشور امارات را کسب کردند.

وی به برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره لکوکاپ شریف با حضور سه هزار دانش آموز اشاره کرد و گفت : این مسابقات در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

رئیس اداره فنی و حرفه ای رودسر هدف از برگزاری مسابقات را شناسایی خلاقیت و استعداد دانش آموزان در جهت کارآفرینی در کشور و حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد : این دوره از مسابقات در دو محور مسابقاتی و کارگاه های علمی و پژوهشی در دانشگاه شریف برگزارشد.

وی با بیان اینکه سه هزار دانش آموز از ۱۲۰ شهر در این رقابت ها شرکت کردند، خاطرنشان کرد : از این تعداد تنها ۱۰۰ دانش آموزان موفق به دریافت مجوز برای حضور در لکوکاپ جهانی ۲۷ مهرماه در امارات شدند.

یوسفی خاطرنشان کرد : در این مسابقات ۱۳ دانش آموز از شرق گیلان در رشته های مختلف شرکت کرده بودند که موفق به دریافت ۱۱ دیپلم افتخار، یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی شدند.

وی افزود : دو دانش آموز هفت ساله رودسری به نام های سیده موژان پانزوان و کارن موسی زاده در رشته محاسبات ذهنی با چرتکه با کسب قهرمانی و نایب قهرمانی به مسابقات جهانی دبی راه یافتند.