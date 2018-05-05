به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ گرگان پس از مدت‌ها کار پلیسی موفق شدند یکی از عاملان چاپ و انتشار اسکناس‌های تقلبی در این شهر را شناسایی کنند.

وی افزود: با اطلاع کامل از فعالیت این جاعل اسکناس و کنترل رفت و آمد و مکان فعالیت وی ماموران وارد عمل شدند و در هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از کارگاه متهم سه دستگاه پرینتر رنگی، هفت قرقره نخ اسکناس، ۲ بسته برگ‌های مخصوص چاپ اسکناس و یک جلد شناسنامه جعلی کشف شد.

جاویدان گفت: در بازرسی از محل فعالیت این جاعل، ۲۴ اسکناس ۵۰ هزار تومانی، ۵۰۰ اسکناس ۱۰ هزار تومانی و ۲ اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی جعلی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه یک کیلو و ۱۴۰ گرم تریاک و یک قبضه کلت کمری هم از این جاعل کشف شد، افزود: متهم با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد