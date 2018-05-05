آماده راه اندازی خانه های هلال شهری در مازندران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری پیش ازظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ساخت ۱۳۱ خانه هلال در روستاهای استان انجام شده است گفت: تاکنون ۱۲۰ خانه هلال روستایی افتتاح شده است.

وی با اشاره به تجهیز ۴۸ خانه هلال روستایی در استان گفت: این خانه های هلال با مشارکت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان راه اندازی و تجهیز شده است.

وی افتتاح اولین مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر را از جمله برنامه ها برشمرد و گفت: این مرکز به صورت ویدئوکنفرانسی هفته جاری با حضور رئیس مجلس و رئیس جمعیت هلال احمر کشور راه اندازی می شود.

اکبری، برگزاری مانورهای زلزله، نمایشگاه های عکس و توانمندی هلال احمر، افتتاح پایگاه امداد و نجات مرحوم دفتری، برپایی چادرهای سلامت را از جمله برنامه های هفته هلال احمر بیان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، با بیان اینکه ایام نوروز بیش از چهار هزار نفر داوطلب و امدادگر در طرح های نوروزی هلال احمر در استان فعالیت داشتند اظهار داشت: ۷۳ نفر از داوطلبان و نجاتگران به سفر زیارتی کربلای معلی اعزام می شوند.

اکبری بر لزوم راه اندازی تیم های واکنش سریع در شهرستان های استان تاکید کرد و گفت: آمادگی ایجاد خانه های هلال شهری را در محلات مختلف استان داریم.