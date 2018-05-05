استقرار بالگرد امدادی در خراسان جنوبی عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرحسنخانی در جلسه تجلیل از فعالان داوطلب و پیشکسوتان و همچنین مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی از استان های حادثه خیز است لذا مدیران کشوری باید توجه ویژه ای را به این منطقه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولین بالا مقام در مرکز کشور باید بحران استان را درک و بر اساس یک استان بحرانی برای آن برنامه ریزی کنند، افزود: یقینا استان خراسان جنوبی نباید به عنوان استانی عادی در کشور دیده شود.

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی بحران های زیادی دارد، گفت: قولی که در خصوص بالگرد به استان داده شده بود حتما باید عملیاتی و هرچه زودتر این بالگرد در استان مستقر شود.

وی با بیان اینکه برخی شهرستان ها از خدمات هلال احمر محروم هستند که امیدواریم در آینده شاهد تحولاتی در این زمینه ها باشیم، عنوان کرد: تحول استان خراسان جنوبی در خصوص خدمات هلال احمر نیازمند نگاه ویژه مدیران کشوری است.

امیرحسنخانی ادامه داد: یقیقنا تداوم کارهای فرهنگی در استان می تواند خدمات خوبی را برای استان رقم بزند.

محمد حسینی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت و اهمیت نقش هلال احمر، اظهار کرد: در شرایط خاص که بخشی از جامعه گرفتار هستند جمعیت هلال احمر به کمک مردم می رود.

وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی که بخشی از مردم گرفتار هستند نقش هلال احمر نقشی بسیار کلیدی را ایفا می کند، افزود: در کشور شرایطی به وجود آمده که بخش اجرایی نمی تواند تفاوت ها را به درستی لحاظ کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: متاسفانه بخش اجرایی در نقطه ای خاص اگر بخواهد کمک کند در انعطاف برخوردها و لابی گری ها حذف می شود.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از شرایط نامطلوب رنج می برد، گفت: مردم را باید در محاسبات خود ببینیم و نباید فقط هنگام رای دادن مردم را فهیم بنامیم لذا رفتار و گفتارمان باید باهم تطابق نسبی داشته باشد.