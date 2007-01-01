به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد گفت: "دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیست و پنچمین جشنواره های فیلم و تئاتر فجر همچون سال گذشته به دو فیلم سینمایی، دو نمایش صحنه‌ای و دو تئاتر خیابانی با موضوع آسیب‌های اجتماعی جوایز نفیس و لوح تقدیر اهدا می کند. در حوزه موسیقی نیز از آثاری که مضامین شعری آنها برگرفته از این موضوع باشد تقدیر به عمل می آید."



وی با اعلام آمادگی این دفتر برای انجام کارهای آموزشی و پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی با بهره گیری از توان حوزه های فرهنگی و هنری گفت: "دفتر آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت ارشاد تاکنون برنامه های متعددی با هدف مهیا ساختن زمینه های آگاهی جامعه از طریق برنامه های فرهنگی و هنری به منظور پیشگیری از ابتلا به آسیب های اجتماعی به وی‍‍ژه اعتیاد در دستور کار خود قرار داده است."



کرمی در ادامه افزود: "در حوزه کتاب و نشر از کتاب هایی که به موضوعات پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه پیشگیری از اعتیاد پرداخته اند در قالب خرید یا در اختیار گذاشتن کاغذ و تسهیل در اخذ مجوز حمایت هایی به عمل آمده است. در حوزه مطبوعات نیز این دفتر به نشریاتی که در ویژه نامه، صفحه یا ستون ویژه و .... مقالاتی با این مضامین ارائه داده اند تسهیلاتی اعطا شده است."



مدیر کل دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت ارشاد تشویق و ترغیب فیلمسازان و هنرمندان تئاتر در رویکرد به دستمایه قرار دادن مضامین اجتماعی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در موضوعات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بسامان کردن آن برشمرد و گفت: "عرصه سینما و هنرهای نمایشی بستر مناسبی برای ارائه راهکارهای مثبت در مقابله با مصایب بشری دنیای امروز است."