تولیدکنندگان پوشاک کرمانشاه در آستانه ورشکستگی/عدم همکاری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، چهره شهر همه پر شده از بنرهایی مزین به حمایت از تولیدات داخلی از طرف ادارات مختلف ولی در عمل شاید این موضوع بروز و نمود چندانی ندارد و مدیران اقبال چندانی حداقل به تولیدات داخل استان ندارند.

در بخش پوشاک که چرخ های تولیدکنندگان کرمانشاهی روز به روز کندتر می چرخد، بازار این صنف را تولیدکننده های استان های دیگر البته با لابی گری واسطه ها در اختیار گرفته اند و اگر نه عدم همکاری مدیران برای حمایت از تولیدات داخل استان چه معنایی می تواند داشته باشد؟

وضعیت و شرایط نامناسب اشتغال در استان و آمار بیکاری بالا ایجاب می کند که حداقل مشاغل موجود حمایت شوند تا از افزوده شدن به خیل بیکاران جلوگیری شود، اما این حداقل کار ممکن را هم مدیران ما به درستی نتوانسته اند انجام دهند و حالا تولیدکنندگان پوشاک کرمانشاه در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.

سالانه ۴۵۰ هزار دست سفارش لباس از استان های دیگر می گیرند

مرضیه علی محمدزاده، دبیر اتحادیه پوشاک زنانه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از صنوفی که می تواند در استان اشتغال زایی زیادی داشته باشد، تولید پوشاک است اما متاسفانه هیچ مدیر دولتی یا بخش خصوصی در این زمینه با تولیدکنندگان استان همکاری ندارد.

وی بیان داشت: ۴۵۰ هزار دست لباس کار سالیانه از استان های تهران، اصفهان، خراسان و همدان سفارش گرفته می شود، اما حتی سفارش یک دست لباس به تولیدکنندگان داخل استان تعلق نمی گیرد.

دبیر اتحادیه تولید پوشاک زنانه استان کرمانشاه افزود: ما این موضوع را در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل با استاندار مطرح کردیم و دستور دادند سازمان صنعت معدن و تجارت استان طی دو جلسه با مدیران دولتی و بخش خصوصی آنها را مجاب کند که پوشاک خود را از ما سفارش بگیرند، اما از بهمن ماه سال گذشته تاکنون هیچ مدیری به ما سفارش کار نداده است.

سفارشات آموزش و پرورش

علی محمدزاده خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات بزرگ ما مربوط به سازمان آموزش و پرورش است که سفارش های خود را توسط واسطه ها ارائه می دهد آنها هم اگر تمایل داشته باشند از خارج از استان تهیه می کنند و یا با سود کم مثلا به ازای هر روپوش ۵ هزار تومان که تنها پول دوخت است و هیچ منفعتی برای تولیدکننده ندارد به ما سفارش می دهند.

وی تصریح کرد: بارها با سازمان صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم اما هربار می گویند این موضوع را اجرایی می کنیم، در جلسه ای هم که با حضور اتحادیه ها دراین خصوص برگزار شد، ما را راه ندادند و گفتند طرف قرارداد ما اتحادیه فروش پوشاک است.

دبیر اتحادیه تولید پوشاک زنانه استان کرمانشاه گفت: ماه گذشته نیز ۷۰ نفر از تولیدکنندگان بدون حضور شاغلین مقابل آموزش و پرورش اعتراض کردند که کار را بدون واسطه به تولیدکنندگان ارائه دهند و آنها هم گفتند که استعلام می گیریم از سازمان صنعت و معدن که ببینیم چه کسی باید طرف قرارداد باشد، سازمان صنعت هم مجددا فروش پوشاک را طرف قرارداد این موضوع عنوان کرد اما هنوز قراردادی با ما منعقد نشده است.

علی محمدزاده با بیان اینکه بیشتر از این تولیدکننده تاب و تحمل ندارد، گفت: ما از اول اردیبهشت ماه باید تولید خود را شروع می کردیم، اما تعلل و تعویق جلسات صرفا به خاطر این است که اتحادیه فروش پوشاک به دنبال واسطه گری است.

وی با بیان اینکه عدم واگذاری این موضوع به تولیدکننده تولید را به نابودی می کشاند، تصریح کرد: قبلا ۱۵۰ واحد با هر واحد اشتغال ۱۵ نفری که اغلب این افراد زنان بی سرپرست یا بدسرپرست هستند فعالیت داشتند، اما الان به ۸۰ واحد رسیده و اشتغال در این حوزه کاملا برچیده شده است.

جلساتی را با مدیران برگزار کردیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیگیری هایی در خصوص مشکلات اتحادیه مذکور انجام گرفته است.

محسن رستمی بیان داشت: جلساتی نیز با مدیران استان در خصوص معرفی اتحادیه و بیان قابلیت های تولیدکنندگان برگزار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به همین موضوع بسنده کرد و خواست تا این موضوع را از طریق معاون امور بازرگانی اش پیگیری کنیم اما تلاش های خبرنگار مهر برای برقراری ارتباط با معاون سازمان نتیجه ای نداشت.

به گزارش مهر، حالا تولیدکنندگان کرمانشاهی در آستانه ورشکستگی هستند و تقریبا از تلاش های بی نتیجه مسئولان ناامید شده اند، حتی ستاد تسهیل هم نتوانست تسهیل و گشایشی در کار تولیدکنندگان ایجاد کند.

به نظر الزام دستگاه های دولتی با ابلاغ مصوبه برای استفاده از تولیدات این صنف تنها راه چاره ای باشد که می تواند این صنف را نجات دهد.