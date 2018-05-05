اعلام ظرفیت پذیرش در آزمون فلوشیپ پزشکی/ جزئیات آزمون شفاهی

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون فلوشیپ (دوره تکمیلی تخصصی) پزشکی روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۷ به صورت درون دانشگاهی برگزار شد.

وی افزود: تعداد یک هزار و ۴۰۷ نفر در این آزمون شرکت کردند و کمتر از ۴۰۰ نفر در این دوره پذیرفته می شوند.

پورکاظمی تاکید کرد: آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۷ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی برگزار می شود و تنها ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می گیرد.

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش در آزمون فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) پزشکی تعداد ۳۷۷ در دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، ایران، اهواز، بقیه الله (عج)، تبریز، تهران، شیراز، شهیدبهشتی، زاهدان، قزوین، کرمان، مازندران، مشهد، یزد و جهاد دانشگاهی تهران است.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های OSCE ،PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) برگزار می شود.

آزمون کتبی در ۱۳ اردیبهشت ماه در هر دانشگاه برگزار شد و آزمون شفاهی تمامی رشته در روزهای ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

شروع دوره جهت افراد پذیرفته شده از تاریخ اول مهرماه ۹۷ خواهد بود.

طبق مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرکت کنندگان آزمون های پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی در مرحله آزمون کتبی جهت ورود به فرآیند پذیرش دستیار و شرکت در مرحله آزمون شفاهی (اعم از مصاحبه ساختارمند، PMP ، OSCE) ملزم به کسب حداقل ۶۰ درصد از نمره کل مرحله کتبی آزمون های مذکور هستند.

پذیرش نهایی از طریق معدل گیری نمره آزمون کتبی، با ضریب ۲ و آزمون شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های OSCE ، PMP ، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) با ضریب ۱ و با رعایت کلیه مقررات انجام می پذیرد.