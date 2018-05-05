به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه تولید مشترک مارلبرو در شرکت دخانیات ایران امضاء شد.

آمار نشان می‌دهد که در میان ۲۰ برند قاچاق، این برند سهم قابل ملاحظه ای دارد. به همین دلیل دولت اعلام کرد که بخش خصوصی در صورت اخذ مجوز از شرکت فیلیپ موریس می تواند در ایران اقدام به واردات رسمی و تولید این برند کند. اکنون یک شرکت ایرانی به نمایندگی از فیلیپ موریس با شرکت دخانیات ایران تفاهم نامه‌ای را امضاء کرده است.نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر امضای چنین تفاهمی را تائید کرد و گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صنعت و معاونان وی برگزار شد که در آن، تفاهم‌نامه‌ میان شرکت دخانیات ایران و شرکت پیشگامان پخش آرمان گستر به عنوان نماینده شرکت فیلیپ موریس به وزیرصنعت داده شد و درخواست گردید تا اگر این تفاهم به نفع تولید کشور و اشتغال و جلوگیری از قاچاق است، نسبت به تائید آن اقدام شود.

وی افزود: وزیر صنعت نیز دستور رسیدگی دادند و این موضوع به مدیرعامل شرکت دخانیات ابلاغ شده تا پس از طی مراحل اداری، این تفاهم نامه به مرحله اجرا رسیده و در نهایت، همزمان با انتقال تکنولوژی، جلوی قاچاق این برند نیز در کشور گرفته شود.

در همین رابطه علی‌اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این که این تفاهم‌نامه میان دخانیات ایران و نماینده شرکت فیلیپ موریس امضا شده است، گفت: کارهای مقدماتی برای صدور مجوز انجام شده و امیدواریم به زودی مجوز این همکاری صادر شود.



وی گفت: در سیستم وزارت صنعت معدن و تجارت مراحل اداری صدور مجوز به دلیل حساسیت موضوع به طور دقیق طی شده و امیدواریم بدون هیچ مشکلی به زودی منتج به نتیجه شود.