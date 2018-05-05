پرورش دو هزار استار آپ اجتماعی در جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی در جلسه تجلیل از فعالان داوطلب و پیشکسوتان و همچنین مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر یکی از بزرگ ترین نهادهای مردمی است.

وی با بیان اینکه امروز می بینیم انسان های بسیاری علاقه مند به خدمت در جمعیت هلال احمر هستند، افزود: اصل انسانیت و بشر دوستی و بی طرفی از محوری ترین اصول در جمعیت هلال احمر است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه اصل خدمات داوطلبانه و یگانگی و استقلال از دیگر اصول جمعیت هلال احمر است، گفت: کمک به حفظ جان و گسترش صلح و دوستی از اهداف متعالی جمعیت هلال احمر است.

وی با بیان اینکه اهداف هفت گانه جمعیت هلال احمر باعث شده به مردم خدمت و بر این خدمت افتخار کنیم، عنوان کرد: چرخش فعالیت برای هر دستگاهی می تواند مفید باشد لذا باید از ظرفیت های پیش آمده استفاده کنیم.

حبیبی با اشاره به اینکه جوانان هلال احمر رضایت خداوند را مد نظر قرار می دهند و به خلق خدا خدمت می کنند، بیان کرد: هر ملتی که ایثارگران را تکریم کند قطعا ملت ماندگاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید به توانمندی ها و فرهیختگان درون استان رجوع کنیم، اظهار داشت: باید از درون استان فرصت سازی کنیم چراکه استان خراسان جنوبی غنی از فرهیختگان بزرگ است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: متاسفانه کشور و به تبع آن استان خراسان جنوبی دچار تغییرات اقلیمی شده لذا باید شرایط جدیدی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در جوانان، افزود: یکی از کارهایی که طی سال گذشته در خصوص اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی شروع کردیم توانمند سازی جوانان بوده است.

حبیبی ادامه داد: در حال حاضر دو هزار استار آپ در جمعیت هلال احمر پرورش می یابد.

وی عنوان کرد: استارآپ ها می تواند انگیزه ای برای فعالیت بیشتر جوانان و همچنین تولید ثروت و اشتغال برای تمام جوانان باشد، بنابراین ما وظیفه داریم مسیر را آماده کرده و برای توسعه و گسترش آن تلاش کنیم.