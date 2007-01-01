جشنواره شعر فجر از سلیقه های شخصی برگزارکنندگان دور شود

این شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : باید در جشنواره بین المللی شعر فجر ازافراد متخصص و آگاه دراین زمینه دعوت شود تا درمحیطی آزاد وسالم به بالندگی این جشنواره کمک کنند ، زیرا کارنامه و شخصیت ادبی هرفرد درتفکر و شیوه نگرش او به هنر کاملا پیداست .

ری را عباسی تصریح کرد : اصولا دست اندرکاران جشنواره باید بدانند وآگاه باشند که حمایت ودخالت و یاد خالت بی حمایت را ازهم تفکیک کرده واین دو موضوع بسیارحساس رابرای شفاف سازی این حرکت و هرپدیده ای دیگردرنظر داشته باشند.



این شاعر یادآور شد : حالا که بعد از بیست وهفت سال به شعر( نمی دانم همه نحله های شعری باشند یا... ) توجهی شده و گویا فقط فارسی زبانان فرصت شرکت داشته اند ، امید است بتوانند با این فرصت کم و با حمایت کلان دولتی این جشنواره را سالم برگزار کنند ، من قضاوت عجولانه را کنارمی گذارم و توفیق شعرو شاعران کشورم را آرزومندم .



عباسی در ادامه بخشی از فعالیت های ادبی خود را برشمرد و اظهار داشت : نزدیک به یکسال است درتدارک نخستین جشنواره بین المللی صلح وشعرصلح در ایران هستم و دشواری ها و درشتی های کار را به خوبی می شناسم ، اکنون درمراحل ترجمه آثار رسیده ازکشورهایی چون انگلیس ، آمریکا ، آلمان، ایتالیا ، رومانی ، مراکش،عراق ، لبنان، مصر، هیروشیما، هلند ، یوگسلاوی ، صربستان ومونتونگرو، رومانی و شرکت کنندگان فارسی زبان، ایران ومهاجران ایرانی، افغانستان ، تاجیکستان و به زبانهای مادری از ترکی، کردی ، لری ، ارامنه ، گیلکی ، ترکمن و... را درکارنامه صلح داریم .