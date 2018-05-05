برپایی نمایشگاه گروهی «رنگیلا» با هدف خیریه در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه گروهی رنگیلا با حضور استاد اسماعیل قائدی هنرمند مهمان و اجرای آثار هنرمندان غلامرضا دوکوهکی، تیمور تاجدینی، بهار نامداری، مهرنوش نوروزی، سارا ایران پور، زهرا جوکار، فاطمه مرادی، افسانه مورث زاده، فاطمه کرمی، به ســـرپـــرســتـــی فــرنـاز مــیــرتـــاجـی برگزار شد.

فرناز میرتاجی عضو انجمن هنرهای تجسمی فارس که دارای مدرک تحصیلی در رشته نقاشی است در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در نمایشگاه یاد شده، آثار اجرایی با تکنیک و سبک آزاد و در سایز ۵۰ در ۷۰ به بالا نمایش داده می شود، گفت: متاسفانه در آموزش پایه هنر در استان و کشور دچار ضعف شدید هستیم که جایز است این مسئله از مدارس پایه ابتدایی پیگیری و تا پایه های حرفه ای و پیشرفته به صورت هدفمند اجرا شود.

وی که دارنده چندین مقام نقاشی دیواری در جشنواره های شهری، نقاش، طراح و مدرس هنرهای تجسمی و نقاشی، با ۱۵ سال سابقه اجرایی می باشد اظهار کرد: یکی از مهمترین تاثیرات هنرهای تجسمی بر جامعه، تربیت کودکان و رشد و بالنگی آنها است که در تربیت روحی کودکان موثر است و تمام آن چیزی که یک انسان نرمال نیاز دارد تا با کمک آنها بتواند در جامعه زندگی سالمی داشته باشد از طریق هنر به بچه ها آموزش داده می شود که این را می توان یکی از دلایل ضرورت وجود و آموزش هنر های تجسمی در جامعه دانست.

میرتاجی در پایان با اشاره به اینکه از این ویژگی هنر می توان در راستای انتقال مفاهیم فرهنگی و اعتقادی نسلی برای نسل دیگر استفاده کرد یا از زبان گویای آن برای نمادهای قدیسان هر دوره سود برد، افزود: پزشکان بسیاری هستند که به بعضی از مریضانشان توصیه می کنند که با گل کار کنند و سفال و مجسمه های گلی و خمیری بسازند یا هنر موسیقی و نقاشی بیاموزند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی «رنگیلا» در نگارخانه دوماهی تا ۱۰ روز برپاست و علاقه مندان می توانند صبح و بعد از ظهر از این رویداد هنری بازدید کنند.