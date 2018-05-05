  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

۲ گیلانی به اردوی تیم ملی سامبو مردان ایران دعوت شدند

رشت- دو سامبوکار گیلانی به همراه ۱۰ ورزشکار مرد دیگر به اردوی آمادگی تیم ملی سامبو مردان ایران برای حضور در بازی های آسیایی اندونزی دعوت شدند.

مسئول روابط عمومی هیئت های ورزش های رزمی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو سامبوکار گیلانی به همراه ۱۰ ورزشکار دیگر به اردوی تیم ملی سامبو مردان ایران دعوت شدند.

میثم خرقه پوش افزود: این اردو به منظور کسب آمادگی سامبوکاران ایرانی برای شرکت در بازی های آسیایی اندونزی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: عباس عموپور در وزن ۵۲- کیلوگرم و علیرضا چراغی در وزن ۶۸- کیلوگرم سامبوکاران گیلانی دعوت شده به این اردو هستند.

مسئول روابط عمومی هیئت های ورزش های رزمی گیلان یادآورشد: مسابقات بازی های آسیایی ۲۰۱۸، از ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال جاری در رشته های ورزشی مختلف در جاکارتا اندونزی برگزار می شود.

