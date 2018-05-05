۲ گیلانی به اردوی تیم ملی سامبو مردان ایران دعوت شدند

مسئول روابط عمومی هیئت های ورزش های رزمی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو سامبوکار گیلانی به همراه ۱۰ ورزشکار دیگر به اردوی تیم ملی سامبو مردان ایران دعوت شدند.
میثم خرقه پوش افزود: این اردو به منظور کسب آمادگی سامبوکاران ایرانی برای شرکت در بازی های آسیایی اندونزی برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: عباس عموپور در وزن ۵۲- کیلوگرم و علیرضا چراغی در وزن ۶۸- کیلوگرم سامبوکاران گیلانی دعوت شده به این اردو هستند.
مسئول روابط عمومی هیئت های ورزش های رزمی گیلان یادآورشد: مسابقات بازی های آسیایی ۲۰۱۸، از ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال جاری در رشته های ورزشی مختلف در جاکارتا اندونزی برگزار می شود.
