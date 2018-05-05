«دوستان سل» در تالار رودکی به صحنه رفتند/ روایتی از دوران طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «دوستان سل (Soul Friends)» که با محوریت اجرای قطعات جهانی جز کار خود را آغاز کرده، شامگاه جمعه چهاردهم اردیبهشت در قالب سلسله رویدادهای «موسیقی تجربه» در تالار رودکی تهران روی صحنه رفت. قطعاتی که این گروه در این برنامه اجرا کرد، تنظیم و بازآفرینی قطعاتی بود که در گذر زمان بارها و بارها توسط موسیقیدان‌ها و خوانندگان مطرح جَز اجرا و بازآفرینی شده‌اند و اکنون در جایگاه «کلاسیک» این گونه به شمار می‌روند.

در ابتدای این کنسرت گروه دوستان سل به سرپرستی آلوین آوانسیان قطعه «caravan» از دوک الینگتون را اجرا کرد و در ادامه قطعه‌ای ارمنی از ساخته‌های وسکانیان خواننده گروه برای حاضران در سالن به اجرا درآمد.

در ادامه این گروه که نوازندگانش را هنرمندان ایرانی- ارمنی تشکیل می‌دهند، به سراغ یکی از ساخته‌های فریرا آهنگساز و پیانیست جز آمریکایی رفتند و قطعه آشنای «RECADO» را اجرا کردند. قطعه «MY WAY» که علاقه‌مندان به موسیقی جز با صدای فرانک سیناترا آن را در خاطر دارند، در ادامه اجرا شد. گروه این قطعه را به زنده‌یاد ناصر چشم‌آذر تقدیم کرد.

در ادامه قطعه نام‌آشنای «پلنگ صورتی» از ساخته‌های هنری مانچینی آهنگساز و رهبر ارکستر جز ایتالیایی‌تبار، به صورت بی‌کلام اجرا شد. قطعه «BOSSA ARISTAK» ساخته واهه آوانسیان گیتاریست گروه دیگر قطعه بی‌کلام این کنسرت بود. پس از پایان این قطعه گروه آوازی نیز به جمع نوزاندگان پیوستند و قطعه «I’M A FOOL TO WANT YOU» یکی دیگر از قطعات معروف فرانک سیناترا را اجرا کردند.

گروه «دوستان سل» اجرای خود در سلسله رویدادهای موسیقی تجربه را با اجرای چهار قطعه دیگر از آهنگسازان بزرگ موسیقی جز از جمله ارول گارنر، ویکتور یانگ، ‌ نینو روتا و دوک الینگتون به پایان رساند.

واروژ وسکانیان خواننده، آلوین آوانسیان تنظیم و پیانو، واهه آوانسیان گیتار پترو کشیشی نوازنده ساکسفون، واهیک قره بیگی نوازنده درامز و آرامه بندری نوازنده گیتار بیس اعضای اصلی دوستان سل در این اجرا بودند. ضمن اینکه بیتا رادمهر، افسانه جابری، روشنک کی منش، مژگان فقانی، ماهور نصیریان نیز به عنوان همخوان در این اجرا حضور داشتند.

در توضیح فعالیت های گروه «دوستان سل» آمده است:

«دوستان سل گروهی است که می‌کوشد قطعاتی اجرا کند که یادآور دوره طلایی موسیقی جهان هستند. قطعاتی که برای همه تا حدودی آشنا هستند و رنگ و بوی نستالژی دارند، اغلب در فیلم‌ها، تبلیغات و به صورت جسته و گریخته شنیده می‌شوند، ولی کمتر به شکلی که شایسته این نوع موسیقی است بدان پرداخه می‌شود. گروه دوستان سل با تغییراتی در رنگ آمیزی هارمونیک و جریان قطعه‌ها، ملودی های ناب و آشنا را بصورت امروزی تر ولی با حفظ اصالت، به شنونده ها ارایه می‌کند.»

«موسیقی تجربه» حرکتی تازه در موسیقی ایران است که تلاش می‌کند برای اجرای زنده آثار ارزشمند و غیرتجاری زمینه لازم را فراهم کند. این رویداد در تمام ژانرهای موسیقی در پی تحقق این امر است تا به سهم خود برای ارتقای دانش موسیقایی در میان تماشاگران و ارتقای کیفیت هنری موسیقی گامی بردارد.