۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران:

۴۰۰۰ کلاس درس در مازندران نیازمند بازسازی مجدد است

قائمشهر - مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران گفت: چهار هزار کلاس درس استان به بازسازی مجدد نیاز دارد و ۱۱ درصد کلاس ها نیز نیازمند مقاوم سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد پیش ازظهر شنبه در حاشیه مراسم زنگ سپاس و تجلیل از مقام معلم در قائم‌شهر، در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: ۲۱ هزار کلاس درس در مازندران شناسایی شد که ۲۰ درصد آن نیاز به بازسازی مجدد دارد که شامل ۴ هزار کلاس درس است.

وی افزرد: حدود ۱۱ درصد از کلاس های درس مدارس مازندران نیاز به مقاوم سازی دارد و در مجموع ۳۱ درصد از مدارس استان به بازسازی و مقاوم سازی نیاز دارد.

شیرزاد با بیان اینکه در قانون برنامه ششم برای بازسازی و مقاوم سازی اعتبارات لازم پیش‌بینی شده‌است، گفت: مقا م‌سازی و بازسازی مجدد ۳۱ درصد از مدارس استان مازندران به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

