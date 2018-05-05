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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

در دانشگاه تهران؛

کنفرانس بین المللی عمران و مدیریت توسعه شهری برگزار می شود

کنفرانس بین المللی عمران و مدیریت توسعه شهری برگزار می شود

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری مردادماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در دانشگاه تهران با محورهای مختلف برگزار می شود.

مهندسی عمران و توسعه پایدار، مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای، مهندسی معماری و توسعه پایدار، مهندسی ترافیک ، حمل و نقل وزیرساخت های شهری، برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری، مهندسیمحیط زیست و محیط زیست شهری، منظر شهری پایدار و توسعه فرهنگ ،جامعه شناسی و روانشناسی شهری، مرمت بافت ها و آثار تاریخی، مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران، مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار محور های تحت پوشش هستند.

با توجه به اهمیت فراوان و سطح علمی بالای کنفرانس، مقالات ارائه شده دارای امتیاز علمی در تمام کشور های جهان هستند. همچنین مقالات و گواهینامه های ارائه شده در این کنفرانس مورد تایید تمام سازمان های وابسته به وزارت علوم است.

کد مطلب 4287983

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