به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص برنامه های ستاد برای ترغیب دانش آموزان به سمت رشته زیست فناوری بیان کرد: ستاد با این هدف، از تدوین ۷ عنوان کتاب و محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان و دبیران با بودجه ۷۰۰ میلیون ریالی حمایت کرد.

وی افزود: این عناوین درسی شامل کتاب های «آشنایی با بیوانفورماتیک و کاربردهای آن»، «آشنایی با ساختار حیات»، «آشنایی با کاربردهای زیست فناوری»، «زیست فناوری و رشته گرایش های مرتبط با آن»، «زیست فناوری دریایی»، «زیست فناوری برای دانش آموزان» و انتشار نشریه زیست فناوران جوان ویژه دانش آموزان می شود.

به گفته قانعی، هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت زیست فناوری و ترویج موضوع مهم زیست فناوری در مدارس، مهم ترین هدف ستاد از اجرای این طرح است.