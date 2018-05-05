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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

۷ عنوان کتاب آموزشی زیست‌فناوری تهیه و تدوین شد

۷ عنوان کتاب آموزشی زیست‌فناوری تهیه و تدوین شد

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: برای ترویج و توسعه زیست فناوری در مدارس کشور، ۷ عنوان کتاب آموزشی زیست‌فناوری با حمایت ستاد تهیه و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص برنامه های ستاد برای ترغیب دانش آموزان به سمت رشته زیست فناوری بیان کرد: ستاد با این هدف، از تدوین ۷ عنوان کتاب و محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان و دبیران با بودجه ۷۰۰ میلیون ریالی حمایت کرد.

وی افزود: این عناوین درسی شامل کتاب های «آشنایی با بیوانفورماتیک و کاربردهای آن»، «آشنایی با ساختار حیات»، «آشنایی با کاربردهای زیست فناوری»، «زیست فناوری و رشته گرایش های مرتبط با آن»، «زیست فناوری دریایی»، «زیست فناوری برای دانش آموزان» و انتشار نشریه زیست فناوران جوان ویژه دانش آموزان می شود.

به گفته قانعی، هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت زیست فناوری و ترویج موضوع مهم زیست فناوری در مدارس، مهم ترین هدف ستاد از اجرای این طرح است.

کد مطلب 4287986

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