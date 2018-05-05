به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنعیم امینی فرد الکترونیک کردن دفترچه های درمان را گامی موثر در رفع همپوشانی بیمه ای دانست و گفت: باید پیوند مناسب میان دفترچه الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک به وجود آید.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تامین اجتماعی در تحقق الکترونیک کردن دفترچه های درمان در محدوده مراکز درمانی عملکرد مناسبی داشته است، افزود: با الکترونیک کردن دفترچه ها اطلاعات مناسبی از بیماران در اختیار پزشک قرار می گیرد و همچنین عوارض و تداخلات دارویی حین تجویز به پزشک یادآوری و مراحل درمان با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود.

وی ادامه داد: الکترونیک کردن دفترچه ها امکان فراگیر را در سطح درمان مستقیم تامین اجتماعی در حال حاضر در تمامی کشور برای بیمه شدگان و صاحبان دفترچه فراهم می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه در گام های بعدی حذف دفترچه ها باید امکان ارائه خدمات توسط مراکز طرف قرارداد درمان مستقیم فراهم شود، تصریح کرد: سامانه های وزارت بهداشت مانند سامانه یکپارچه بهداشت ( سیب ) یا پرونده الکترونیک سلامت نکته مهمی است که پیچیدگی های فنی مربوط به خود را دارند اما باید در گام های بعدی میان تامین اجتماعی با این سامانه یا پرونده الکترونیک سلامت که در حال حاضر وزارت بهداشت در حال رفع نواقص و به سرانجام رساندن آن است پیوستگی مناسب به وجود آید.

امینی فرد با بیان اینکه الکترونیک کردن دفترچه های درمان فی النفسه نمی تواند به تجمیع بیمه ها کمک کند، گفت: این امر می تواند گامی مهم در جهت افزایش کیفیت خدمات به بیماران باشد زیرا در حال حاضر فرد می تواند یک دفترچه الکترونیک تامین اجتماعی داشته باشد و در کنار آن دفترچه دیگری هم داشته باشد بنابراین بعید است که بتواند امکان کمک به تجیمع بیمه ها را فراهم کند.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس دهم، با یادآوری وجود 3 میلیون همپوشانی بیمه ای در کشور، افزود: بیمه سلامت که نزدیک به 36 میلیون نفر را تحت پوشش دارد و همچنین تامین اجتماعی و نیروهای مسلح بیمه های مهم کشور هستند که نزدیک به 90 تا 95 درصد بیمه شدگان را تحت پوشش قرار داده اند و اگر هم اندیشی و عزم جدی میان آنها وجود داشته باشند به راحتی همپوشانی بیمه ای قابل حل و مدیریت خواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه الکترونیک کردن دفترچه های درمان تا حدود زیادی همپوشانی بیمه ای را رفع می کند، تصریح کرد: تحقق رفع همپوشانی بیمه ای نیازمند وحدت بیمه سلامت و تامین اجتماعی است.