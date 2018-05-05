۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

به آهنگسازی و نوازندگی حسین پرنیا

نازنین بیاتی بازیگر کنسرت «خالی از شب خالی از تو» شد

حسین پرنیا آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی کنسرت «خالی از شب خالی از تو» را با همراهی نازنین بیاتی در قالب پروژه «موسیقی تجربه» به صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «خالی از شب خالی از تو» به آهنگسازی حسین پرنیا، بازی نازنین بیاتی، کارگردانی ندا هنگامی و تهیه کنندگی یاسر یگانه ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه در مجموعه برج آزادی تهران برگزار می شود.

«خالی از شب خالی از تو» برای سنتور نوشته شده  و روایتگرِ حالات درونی انسانی است که خود را در تنهایی‌هایش از زمان تولد تا لحظه‌ مرگ و اضطرابی که همواره همراه اوست، مرور می‌کند. حسین پرنیا علاوه بر آهنگسازی و نواختن سنتور در این کنسرت، کلام را هم سروده است.

حسین پرنیا از آهنگسازان و نوازندگان موسیقی ایران است که از جمله آثار مهم او می توان به آلبوم‌های «رقصانه» با آواز شهرام ناظری، «گلپونه ها» و «رقص آشفته» با صدای ایرج بسطامی، «پادشاه فصل‌ها» با صدای علیرضا افتخاری، «سوگ سپید، بانوی خیال»، «خشت‌های اصالت(برای خرابه‌های تخت جمشید)» و «به تماشای آنچه نیست» اشاره کرد.

علیرضا سعیدی

