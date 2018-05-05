به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر شنبه در جلسه شورای مهارت‌آموزی، بر آسیب‌شناسی طرح کارورزی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: باید بررسی شود که اطلاع‌رسانی در این طرح کم بوده و یا اینکه واحدهای تولیدی پذیرنده تمایلی به این طرح ندارند.

وی اظهار کرد: باید بررسی شود چرا از ۵ هزار ثبت‌نام کننده در سامانه کارورزی تنها هزار و ۶۰۰ واحد شرایط برای طرح کارورزی هستند و ۶۷ مجوز صادرشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان گفت: در طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، وظیفه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید مشخص شود، تجزیه و تحلیل باید بر این اساس صورت گیرد.

نیک‌سرشت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بر روی طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تأکید دارد، گفت: باوجود اینکه کارهای خوبی در طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انجام گرفته و قابل‌تقدیر است اما خروجی این طرح رضایت‌بخش نیست.

وی با بیان اینکه در طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید درزمینهٔ اطلاع‌رسانی بازبینی و تأکید شود، افزود: ارگان‌های متولی بر اجرای این طرح دقت لازم را داشته باشند.

نیک‌سرشت تصریح کرد: در طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک سری اشکالات قانونی وجود دارد و بین دولت و بخش خصوصی بی‌اعتمادی وجود دارد که تنها برای استان زنجان نیست.