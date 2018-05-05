به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری ظهر شنبه در جلسه شورای مهارت‌آموزی، به طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان زنجان با بیان اینکه سهم استان زنجان از محل طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دو هزار و ۴۳۰ نفر است، افزود: تاکنون بیش از ۵ هزار نفر در سامانه طرح کارورزی ثبت‌نام کردند که ثبت نام کنندگان از سهمیه پیش بینی شده بیشتر است.

وی اظهار کرد: فنی و حرفه‌ای استان زنجان به بحث آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تأکید زیادی دارد که باید تأمین اجتماعی همکاری لازم را با کارفرمایان داشته باشد تا دانشجویان در واحدهای پذیرنده مشغول شوند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: زیرساخت‌های خوبی در استان برای آموزش‌های مهارتی وجود دارد و سال جاری هم این مهم اجرا می‌شود.

انصاری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های مهم در مدیریت فنی و حرفه‌ای استان توسعه آموزش‌های کاربردی و پژوهشی است و در سال جاری این مهم به خوبی مدنظر است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان زنجان با اشاره به اینکه آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در کاهش تصدی‌گری دولتی نقش مهمی دارند، گفت: ۱۲۸ آموزشگاه در این راستا در استان زنجان وجود دارد که ۲۶۵ مربی آموزشی در آن فعالیت دارند.

انصاری افزود: در مناطق روستایی و محروم استان زنجان به آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نیاز داریم.

وی با بیان اینکه باید توسعه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها تقویت شود و خوشبختانه استقبال دانشجویان از این آموزش‌ها بسیار خوب است، گفت: باید تمهیدات و اقدامات لازم برای توسعه کارورزی دانشجویان در واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان ابراز کرد: باید طرح کارورزی در قالب دوره آموزش مهارتی انجام شود و کارورزان هم بیمه مسئولیت مدنی شوند.

انصاری افزود: در استان زنجان دو مرکز آموزشی فنی و حرفه‌ای وجود دارد و خوشبختانه سازمان مهارت‌های آموزشی را در روستاها مورد تأکید قرار داده است.