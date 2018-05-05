بهزاد شیشه گران برای زنده یاد ناصر چشم آذر پوستر طراحی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش و طراح با طراحی پوستری به ناصر چشم آذر موسیقیدان ایرانی که ۱۴ اردیبهشت ماه درگذشت، ادای دین کرد.

شیشه گران اعلام کرد: جدیدترین پوسترم را به ناصر چشم آذر، یکی از موسیقیدانان برجسته ایران تقدیم می کنم.

پوسترهای فرهنگی، اجتماعی این هنرمند در زمره آثار بدون سفارش اوست و پیش از این پوسترهایی را به مناسبت های مختلف ملی و جهانی طراحی کرده است.

بهزاد شیشه گران، نقاش، طراح و گرافیست، متولد ۱۳۳۱ تهران، دیپلم نقاشی از هنرستـان هنرهای زیبای تهران، کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر، طراح ده ها پوستر فرهنگ، اجتماعی و سیاسی بدون سفارش از سال ۵۱ تا کنون، برگزاری ۲۳ نمایشگاه انفرادی و بیش ۱۵۰ نمایشگاه گروهی داخلی، ۲۱ مجموعه طراحی، نقاشی و گرافیک، شرکت در نمایشگاه های گروهی خارجی، در بخش نقاشی (چین، بنگلادش، مالزی، ایتالیا، سوییس و لندن)، در بخش گرافیک: (فرانسه، انگلیس، ایتالیا) و ... است. تاکنون مجموعه ای از پوسترهای سیاسی وی در موزه های آرت مدرن فرانسه و لندن به نمایش گذاشته شده است.