  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

بهزاد شیشه گران برای زنده یاد ناصر چشم آذر پوستر طراحی کرد

بهزاد شیشه گران برای زنده یاد ناصر چشم آذر پوستر طراحی کرد

بهزاد شیشه گران نسبت به خبر درگذشت ناصر چشم آذر واکنش داد و پوستری را به یاد او طراحی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش و طراح با طراحی پوستری به ناصر چشم آذر موسیقیدان ایرانی که ۱۴ اردیبهشت ماه درگذشت، ادای دین کرد.

شیشه گران اعلام کرد: جدیدترین پوسترم را به ناصر چشم آذر، یکی از موسیقیدانان برجسته ایران تقدیم می کنم.

پوسترهای فرهنگی، اجتماعی این هنرمند در زمره آثار بدون سفارش اوست و پیش از این پوسترهایی را به مناسبت های مختلف ملی و جهانی طراحی کرده است.

بهزاد شیشه گران، نقاش، طراح و گرافیست، متولد ۱۳۳۱ تهران، دیپلم نقاشی از هنرستـان هنرهای زیبای تهران، کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر، طراح ده ها پوستر فرهنگ، اجتماعی و سیاسی بدون سفارش از سال ۵۱ تا کنون، برگزاری ۲۳ نمایشگاه انفرادی و بیش ۱۵۰ نمایشگاه گروهی داخلی، ۲۱ مجموعه طراحی، نقاشی و گرافیک، شرکت در نمایشگاه های گروهی خارجی، در بخش نقاشی (چین، بنگلادش، مالزی، ایتالیا، سوییس و لندن)، در بخش گرافیک: (فرانسه، انگلیس، ایتالیا) و ... است. تاکنون مجموعه ای از پوسترهای سیاسی وی در موزه های آرت مدرن فرانسه و لندن به نمایش گذاشته شده است.

کد مطلب 4288064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها