به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از نمایشگاه که از ۱۲ الی ۲۲ اردیبهشت در مصلی بزرگ تهران برگزار می شود، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از ۴۰ عنوان کتاب چاپ اول رونمایی می کند.

آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در زمینه های‌ علوم قرآنی، اقتصاد اسلامی، تاریخ اسلام، حقوق ، فلسفه علوم انسانی، فلسفه و کلام، روان‌شناسی ، تربیت اسلامی، جامعه شناسی ، علوم ‌سیاسی و مدیریت چاپ و منتشر می شود.

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در دو بخش ناشران دانشگاهی ـ سالن۶ ـ غرفه شماره ۹۵ و بخش عمومی ـ شبستان راهرو ۹ ـ غرفه شماره ۱۵ پذیرای مقدم بازیدکنندگان است.