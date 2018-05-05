۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

حضور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سی‌ویکمین نمایشگاه کتاب تهران

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عرضه نزدیک به ۴۰۰ عنوان کتاب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از نمایشگاه که از ۱۲ الی ۲۲ اردیبهشت در مصلی بزرگ تهران برگزار می شود، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از ۴۰ عنوان کتاب چاپ اول رونمایی می کند.

آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در زمینه های‌ علوم قرآنی، اقتصاد اسلامی، تاریخ اسلام، حقوق ، فلسفه علوم انسانی، فلسفه و کلام، روان‌شناسی ، تربیت اسلامی، جامعه شناسی ، علوم ‌سیاسی و مدیریت چاپ و منتشر می شود.

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در دو بخش ناشران دانشگاهی ـ سالن۶ ـ غرفه شماره ۹۵ و بخش عمومی ـ شبستان راهرو ۹ ـ غرفه شماره ۱۵  پذیرای مقدم بازیدکنندگان است.

سارا فرجی

